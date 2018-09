Menz war wieder einmal das Mekka der Lauffreunde

Wolfgang Gumpricht

Menz Zum Mekka für Lauffreunde hat sich der kleine Ort Menz entwickelt. Am Sonnabend trafen sich dort 149 Teilnehmer zum bereits 13. Roofenseelauf über die Distanzen 400 Meter, 1,3 km, 8,5 km, 13 km sowie 21,5 km. „Wir hätten wohl die doppelte Anzahl von Läufern hier begrüßen können“, bedauert Moderator Wolfgang Schwerike, „wenn Berlin nicht seinen Marathon vorverlegt hätte“. Doch traten auch in Menz genügend Läufer an. Aus den Meldelisten ging hervor, dass die Teilnehmer ganz Brandenburg, Berlin und aus Mecklenburg-Vorpommern kamen.

Los ging es mit der Altersklasse U 8, der Bambini-Lauf der Kleinsten, die 400 Meter rund um den Platz des Friedens liefen, zunächst von den Müttern fotografiert, später lautstark angefeuert.

Als erster lief Alvin Pfizenmaier (Müritzer LSV 04) nach 1:37 min über die Ziellinie, mit 1:45 min wurde bei den Jungs Mailo Panthen (Berlin) Zweiter, Moritz Haverland (Müritzer LSV 04) mit 1:53 min Dritter.

Luisa Zglinicki (Berlin) lief als schnellstes Mädchen die 400 Meter in 2:11 min, gefolgt von Emma Duske (Dagow) mit 2:15 min. In der Gesamtwertung elfte, bei den Mädchen wurde Helene Schallock (SV Turbine Neubrandenburg) Dritte mit 2:25 min.

Der zweite Lauf ging über 1,3 Kilometer quer durch den Laufpark Stechlin, es nahmen die Altersklassen U 10 bis U 14 teil. Katharina Mandras (Müritzer LSV 04) benötigte 5:18 min für die Strecke, Florentine Flakowski (SG Vehlefanz) folgte mit sieben Sekunden Rückstand, Lina Carl (Müritzer LSV 04) kam nach 5:30 min ins Ziel.

Vierter der Gesamtwertung und Erster bei den Jungen wurde mit 5:33 min Hendrik Büchner (Müritzer LSV 04), Alexander Lindner (TuS Sachsenhausen) kam mit 5:36 min auf Platz zwei, Dritter wurde Florian Lindner (MSV Neuruppin) mit 5:51 min.

Danach wurden die Strecken länger, Moderator Schwerike wies die Teilnehmer zur Vorsicht an, da die Wege teilweise über Baumwurzeln führten. Beim Lauf über 8,5 Kilometer sicherte sich von 37 Teilnehmern Marco Duesterbeck (Ruppiner Triathlon Verein) mit 39:34 min. Dirk Dobrowald (Team Schlappeseppel) benötigte 40:09 min, Eckhard Granzow (Neuruppin) 40:25 min.

Als zweite lief Kathrin Lampe (SKV Müritz) mit 39:51 min ins Ziel, damit war sie die Schnellste bei der Frauen; zweitschnellste Frau war Kathleen Reinhardt (Eberswalder Laufmaschen) mit 44:17 min. Als dritte erreichte Ulrike Bock (Fürstenberg) mit 46:25 min das Ziel.

Zum 13 Kilometer-Lauf traten 33 Teilnehmer an, den Sven Hertelt (Team Sven Francisco) nach 49:15 min für sich entschied; zweiter wurde Thomas Weber (SC Neubrandenburg Triathlon) mit 53:11 min. Marc Sobotta (Eberswalder Laufmaschen) benötigte 56:50 min.

Schnellste Frau war Ines Sobotta (Eberswalder Laufmaschen) mit 57:38 min, gefolgt von Daniela Kühn mit 1:07:54 h die insgesamt 15-schnellste Zeit. Drittschnellste Frau war Franziska Waltemate (Team Sven Francisco) mit 1:13:14 min.

Im Halbmarathon über 21,5 Kilometer erreichte Paul Schnee (Promotio) mit 1:26:25 h den ersten Platz, zweiter wurde Frank Tschersich (Laufgruppe Schwerin) mit 1:34:25 h vor Marco Stielow (Diabetikerwarnhunde Rhinluch) mit 1:34:42 h.

Bei den Frauen sicherte sich Dr. Annika Holland (SCC Berlin) mit 1:39:05 h den ersten Platz, gefolgt von Gundula Reuser (SSV Hohen Neuendorf), sie lief 2:02:57 h. 2:10:23 h benötigte Susan Röper (SV Motor Eberswalde) für den dritten Platz unter den Frauen.

Ein Unikum: Beim 8,5 km Walking traten vier Teilnehmer an, sämtlich weiblich. Erste wurde Ina Hentzschel (Häufig Walkig Merseburg) mit 1:03:35 h, zweite Angela Aßmann (WSV Neustrelitz) mit 1:07:50 h. Dritte wurde Nadine Meyenburg (Waren) mit 1:09:06

Beim Wettbewerb 14,5 Kilometer Handbiker rollten insgesamt sechs Männer an den Start. Nach 46:04 Minuten kam Michael Hermann (MSV Lindow) ins Ziel, gefolgt von seinem Vereinskameraden Karsten Redemann (MSV Lindow) mit 46:12 min. Als Dritter kam Dominik Wisnewski (Motorsport) nach 50:12 min am Platz des Friedens an.

Die vollständigen Ergebnistabellen können Interessierte auf www.ziel-zeit.de/ergebnisse abrufen.