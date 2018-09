Preussen harmlos ohne Stürmer

Ulrich Gelmroth

Werder Die Positiv-Serie der Preussen in der Havelstadt Werder ist gestoppt. Nach zwei Siegen in Folge beim Werderaner FC haben die Eberswalder in der Fußball-Brandenburgliga diesmal eine 0:1-Niederlage hinnehmen müssen.

Damit haben die Eberswalder auch ihr zweites Auswärtsspiel in der noch jungen Liga-Saison verloren. Der Werderaner FC Viktoria 1920 steht seinerseits durch diesen Heimsieg weiterhin verlustpunktfrei mit an der Tabellenspitze. Die Elf von Trainer Obrad Marjanovic ist mit drei Zählern jetzt Zehnter.

Für die Eberswalder ging es schon vor der Partie in Werder nur darum, so gut wie möglich über die Runden zu kommen. Denn Preussen hatte enorme Personalsorgen. Im Spiel beim Werderaner FC mussten erneut alle drei Stürmer ersetzt werden. Arafa El-Moghrabi (Urlaub), Chinonso Solomon Okoro (krank) und Marvin Wegner (Knöchelblessur) fehlten sichtbar im Preussen-Spiel. Trainer Marjanovic schickte Neuzugang Douglas Tavares Barbosa an der Seite von Moris Fikic in die Spitze. Der 22-Jährige kam vom Landesligisten Angermünder FC und absolvierte sein erstes Brandenburgliga-Spiel. Für Fikic, der eigentlich hinter den Spitzen die Fäden zieht, war die Aufgabe als Sturmspitze alles andere als ideal. Doch Preussens Trainer hatte kaum eine Wahl und hoffte, mit dieser Aufstellungsvariante das beste Ergebnis zu erzielen. „Wir wollten hinten sicher agieren und vorn auf unsere Chance spekulieren“, so Marjanovic offenherzig. Über weite Strecken des Spiels, das sich auf keinem sehr hohem Niveau abspielte und nur wenige Höhepunkte bot, spielte Eberswalde sehr gut mit. Einzig der Druck nach vorn hielt sich in Grenzen.

Ganz anders die Werderaner, die mit ihren beiden Stürmern Gabriel Franceschini und Rafael Conrado Prudente, der letzte Saison 19 Treffer in 29 Spielen erzielte, für Torgefahr sorgten. Doch Preussen agierte sicher in der Abwehr und den Rest entschärfte Torwart Lennard Peter mit starken Paraden. Torlos wurden die Seiten gewechselt.

Mit viel Power kamen die Werderaner aus der Kabine, wollten unbedingt die Führung. Als eine Flanke von Linksaußen perfekt vors Preussen-Tor geschlagen wurde, war Torjäger Conrado Prudente mit dem Kopf zur Stelle, köpfte aus Nahdistanz unhaltbar zur 1:0-Führung (49.) ein. Nicht unverdient der Treffer für die druckvollere Heimelf. Es standen aber noch 40 Spielminuten an, in denen Preussen zurückschlagen konnte. Lange Zeit sah es jedoch nicht danach aus. Zu clever spielte Werder die Zeit herunter, baute auf sein schnelles Umkehrspiel gegen vehement anrennende Gäste.

In der Schlussphase hatte die Elf von Trainer Marjanovic noch zwei Topchancen. Einen Fikic-Freistoß aus 25 Metern faustete der Keeper aus dem Dreiangel (78.). Fast mit dem Schlusspfiff dann noch die wohl beste Eberswalder Möglichkeit durch Hakan Demirel. Von Fikic perfekt in Szene gesetzt, sprintete Preussens Linksaußen in den Sechzehner und zog ab. Der Ball strich an Torwart Marc-Philipp Zuch vorbei, aber auch Zentimeter am Pfosten. Diese klasse Aktionen der Eberswalder fanden leider keine Belohnung. Dann war Schluss.

„Der Sieg geht in Ordnung, auch wenn wir zum Schluss noch zittern mussten“, bekannte Trainer Ingo Hecht, der mit seiner Elf zufrieden war. „Wir haben auf einen Punkt spekuliert. Mit einem oder zwei unserer Stürmer wäre sicher mehr drin gewesen“, resümierte Preussen-Trainer Marjanovic, der gegen Aufsteiger BW Petershagen/Eggersdorf am Samstag im heimischen Westendstadion auf seine etatmäßigen Torjäger hofft.

Preussen: Lennard Peter – Tobias Koepnick, Rico Liedtke, Marcin Dymek, Lars Schöffel – Grzegorz Pawlowski (84.Paul Schuster), Steven Zimmermann – Nick Lange, Hakan Demirel – Tavares Barbosa (71.Florian Groß), Moris Fikic