Gott will Eintopf, Gott will mixen

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Ein Pole klingelt an ihrer Tür und bittet sie in gebrochenem Deutsch, er möchte in ihrem Garten die Knochen seiner Großeltern ausbuddeln.

Ihr Adrenalinspiegel steigt? Gut, dann wären sie emotional eingestimmt auf die Gefühlsachterbahn in der Komödie von Fred Apke „Ein Knochenjob“. Sie feierte am Freitagabend an den Uckermärkischen Bühnen Schwedt Premiere.

Die Story um das polnische Geschwisterpaar Bogus (Udo Schneider) und Bronka (Iris Kunz) ist witzig und zündet. Bogus ist ein Deutschenhasser, ein polnisches Ekel Alfred, Schwester Bronka liebenswert, gläubig, eine Träumerin. Als der Deutsche Christopher (Ireneusz Rosinski) an die Tür klopft, scheint sich das Himmeltor der Träume aufzutun. Der gebrochen Polnisch sprechende Eindringling will die Gebeine seiner Großeltern im Garten der Polen ausgraben oder einen Grabstein aufstellen. Der letzte Wille seines sterbenskranken Vaters sei heilig und eilig. 20 000 Euro „Entschädigung“ bringen Bogus in eine peinliche Zwickmühle: Den Schwur einhalten, mit Deutschen nie Geschäfte zu machen, oder jetzt das Geschäft seines Lebens? Die Sache läuft aus dem Ruder. Die Schwester droht sich in den Deutschen zu verlieben. Bogus´ Schäferhund Adolf leckt dem sogar die Hände. Bogus gräbt wie irre die Knochen seiner Eltern aus. Nachts steht plötzlich der halbe Friedhof in Flammen...

Der Autor Apke verteilt die Gespaltenheit der polnischen Weltsicht so herrlich auf seine Bühnenfiguren, dass es einfach krachen muss. Das Stück ist getränkt mit schwarzem Humor. Es ist kein Spielplatz für oberflächlich-sensible Vertreter der politischen Korrektheit. Umso mehr für Menschen, die einen Blick fürs Wesentliche bekommen wollen. Gott will Eintopf, sagt am Ende Rosinski als Christopher. Gott will mixen. Regisseur André Nicke inszeniert die Komödie schnell, manchmal bis zur Atemlosigkeit, aber mit Tiefgang und herrlich komischen Effekten. Die Schauspieler Iris Kunz, Udo Schneider und Irineusz Rosinski servieren Spielfreude mit Ecken und Kanten, Stärken und Schwächen. Iris Kunz ist als Bronka ein Juwel. Sie spielt auf den Punkt, bringt Gefühle äußerst wandlungsfähig auf die Bühne. Udo Schneider hat große Momente, wenn er sein komisches Talent ausreizt. Weniger, wenn er, Erregung spielend, die Worte wie aus der Maschinenpistole feuert. Ireneusz Rosinski gibt als Christoph eine seiner besten Rollen in Schwedt. „Ein Knochenjob“ funktioniert nahezu perfekt. Niemand im Saal konnte sich das Lachen verbeißen.

Weitere Vorstellungen: 26.09., 10 Uhr, 28.09., 19.30 Uhr, 26.10.. 19.30 Uhr, 27.10., 19.30 Uhr