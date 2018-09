Altes Handwerk wiederbelebt

Stephanie Fedders

Kreuzbruch Das Haustier als Inspiration für das Hobby! oder: Was hat ein Hund mit Spinnen zu tun? Beim Spinntag in Kreuzbruch gab es am Sonnabend die Antwort darauf. Er fand zum sechsten Mal im Rahmen des internationalen Spinntages statt, der jedes Jahr am dritten Sonnabend im September gefeiert wird.

Auf dem Hof der alten Schule hinter der Kirche, die heute unter anderem vom Kreuzbrucher Heimatverein genutzt wird, versammelten sich Frauen aus Berlin-Buch, Bärenklau, Gransee und Biesenthal, um ihr Hobby zu pflegen und vorzustellen. Sie hatten es sich bequem gemacht vor ihren Spinnrädern, mit einem Haufen Wolle auf dem Schoß und setzten nun mit gleichmäßigem Treten das Schwungrad in Bewegung, um am Ende möglichst einheitlich dicke Fäden auf der Spule zu haben. Zuvor hatten viele von ihnen in der Küche gestanden, leckeren Kuchen gebacken und diesen mitgebracht. Die Frauen vom Heimatverein steuerten noch Käsesuppe bei, denn Spinnen kann auch hungrig machen.

Dass es leichter ist, als es aussieht, hat Tanja Falk schnell gemerkt: beim Probespinnen. Dennoch ist der Funke übergesprungen und die Bergfelderin, die ihren Mann Martin mitgebracht hat, steht nun vor der Entscheidung, ein eigenes Spinnrad zu erwerben. Die werden in Handarbeit von wenigen renommierten Herstellern angeboten und können schnell ein paar hundert Euro kosten. Doch Tanja Falk hat Glück, die Remonte-Spinner aus Bärenklau haben gebrauchte Räder zum Verkauf dabei, neben gestrickten Socken, akkurat auf dem Wäschetrockner aufgehängt, Schals und Mützen. Auch jede Menge Wolle sucht neue Abnehmer, Säckeweise liegt sie bei der Schäferei „Schöne Schafe“ auf dem Tisch.

Einen Wolllieferanten hat Tanja Falk schon zuhause – ihren Bärenhund. Da bleibt nach jeder Fellpflege genug Material fürs Spinnen übrig. Sollte es einmal nicht reichen, kann man auch andere Wolle mit einweben.

Wenn Gäste wie die Falks zum Spinntag nach Kreuzbruch kommen, sieht sich Organisatorin Katrin Lutze vom Heimatverein bestätigt. Die Anzahl der Teilnehmer kann schon mal schwanken, aber „es sind immer wieder Besucher da, die kommen und bleiben, so wie Tanja Falk.“ Die will sich den Damen aus Bärenklau anschließen.