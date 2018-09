Achtes Alttechnik-Treffen im Mixdorf

Jörg Hanisch

Mixdorf „Wir freuen uns, dass das Wetter heute so mitspielt“, sagte der Vorsitzende des organisierenden Mixdorfer Heimatvereines, Mario Werner, mit einem Blick in den Himmel und dann auf das Areal vor dem Freizeitzentrum. Dort hatten rund 70 Traktoren, Schlepper, PKW‘s und sogar ein altes Stromaggregat aus der näheren und ferneren Umgebung Platz gefunden. Altes Handwerk, wie das von Kunstschmied Sebastian Leu aus Markendorf oder der Stellmacherei Roggan aus Dammendorf machten das Treiben abwechslungsreich und interessant. Wann sieht man schon mal einen Schmied in Aktion, der ein solch großes Schmiedefeuer benötigte, dass die Feuerwehr „Gewehr bei Fuss“ stand? Für ihn sei das ein Kindheitstraum, eine Sucht sagte der Schmied, der nicht von dem glühenden Metall aufsah, dafür aber mit umso kräftigeren Hammerschlägen aus einem Stück Eisen ein Doppelwerkzeug herstellte, eine Hacke auf der einen, ein Beil auf der anderen Seite.

Auch für die Kerkwitzer war es ein besonderes Erlebnis: „Das ist schon eindrucksvoll“, waren ihre Worte bevor sie wieder bei den Treckern Platz nahmen und sich einen kühlen Trunk genehmigten. Sie waren mit Wohn- und Bauwagen schon einen Tag vorher mit sagenhaften 20 Stundenkilometern durch die Lande gezogen, um rechtzeitig zum Treffen anzukommen. Eine Welttour haben sie zwar noch nicht gemacht aber weiter als bis Mixdorf waren sie schon unterwegs: „Markleeberg war ein Treffen, das uns da in guter Erinnerung bleibt.“

Für sie ist vor allem der Austausch, die Fachsimpelei mit Gleichgesinnten wichtig und Ersatzteile soll es durch gute Beziehungen so auch geben. Die benötigten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr nicht unbedingt, als sie sich fast unbemerkt mit ihrem Geräteträger RS 09 „vom Acker machten“ und zum Feuerwehrdepot fuhren. Dort holten sie eine wunderschöne Erntekrone hervor, an der die Frauen des Dorfes fleißig gebastelt hatten, für die Marco Radlow die Äste besorgte und die nun ihren Platz an der Bushaltestelle gefunden hat. Begleitet wurde sie dorthin von den Alttechnikfreunden auf ihren fahrenden Untersätzen, den Mixdorfern und ihren Gästen.

Bei Bier, Schmalzstullen, Deftigem vom Grill, Fisch, Eis und Kuchen war auch dieser Teil des Festsamstags abgesichert. Und natürlich galt der Dank der Organisatoren allen fleißigen Helfern und Unterstützern des Alttechniktreffens. Das neunte im kommenden Jahr soll folgen.