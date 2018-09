37 Gesellen erhalten Freispruch

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Mit Bier hat Manuela Schulz für gewöhnlich nicht zu tun, eher mit Cremes und süßen Sachen. Die 23-jährige Eberswalderin hat ihre Ausbildung zur Konditorin abgeschlossen. Am Sonnabend gehörte sie zu den jungen Frauen und Männern, die ihre Gesellenbriefe im Alten Rathaus von Fürstenwalde feierliche überreicht bekamen. Außerdem sprach sie im Namen aller erfolgreichen Prüflinge Lehrern und Eltern ihren Dank aus. „Fortan in unserm Banner steht, nur allerhöchste Qualität“, versprach Manuela Schulz. Dann nahm sie, so will es die Tradition, einen Schluck Bier.

40 angehende Maurer, Hochbaufacharbeiter, Fahrzeuglackierer, Metallbauer, Anlagenmechaniker, Elektroniker, Tischler, Konditoren, Fachverkäuferinnen und Fleischer waren in diesem Sommer zur Abschluss- und Gesellenprüfung der Kreishandwerkerschaft Oder-Spree angetreten. 29 von ihnen schlossen sie erfolgreich ab. Außerdem erhielten acht Fachpraktikanten der Holzverarbeitung, die über die Handwerkskammer Frankfurt (Oder) geprüft wurden, ihr Zeugnis.

Am stärksten vertreten waren die Maurer – neun traten zur Prüfung an, sechs legten sie erfolgreich ab. Einer von ihnen ist Marc Jaster aus Eisenhüttenstadt. „In ein paar Jahren mache ich den Meister hinterher, erst mal will ich Erfahrung sammeln“, sagte der 23-Jährige. Neben ihm saß Kai Ackermann mit seinem Zeugnis in der Hand. Dem 25-jährigen Maurer-Gesellen war die Freude anzusehen. Zu den Saxophon-Melodien von Matthias Cersovsky „tanzte“ er auf seinem Stuhl ein bisschen mit. Auch Tim Lange aus Erkner ist froh, die Ausbildung hinter sich zu haben. „War ’ne harte Zeit. Das Geld war knapp“, sagt der 20-Jährige.

Ob das Handwerk für sie „goldenen Boden“ hat, haben die Gesellen nun selbst in der Hand. „Was Ihr erlernt, bedarf der Reife“, gab ihnen Kreishandwerksmeister Norbert Wunsch mit auf den Weg. Für Wunsch selbst hielten Frank Ecker, Geschäftsführer der Handwerkskammer Frankfurt, und Axel Dobrowolski, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, eine glänzende Überraschung bereit: das Ehrenzeichen des Handwerks in Gold. „Ich bin beeindruckt. Ich leben für das Handwerk mit Leib und Seele“, sagte Wunsch gerührt. (mw)