Holzkunst, Mehlwürmer und Fundsachen

Wie fühlt sich Rollstuhlfahren an? Merle Gronosky und Daniel Burdach probieren den Parcours in der Löcknitzhalle aus. © Foto: Michel Nowak

Michel Nowak und Manja Wilde

Fürstenwalde/Grünheide (MOZ) Für etliche Schüler und Lehrer hatte die zurückliegende Woche sechs Arbeitstage. Auf dem Fürstenwalder Marktplatz präsentierten sich am Sonnabend die freien Schulen der Stadt. In Grünheide zog der Löcknitzcampustag hunderte Gäste an.

Die gerösteten Mehlwürmer liegen zusammengekrümmt in der Pfanne. Auch die grüne Erbsensuppe, die Josefin Ferdinand und Anna-Lena Warnecke in Becher gefüllt haben, garnieren die Tiere. Die Mädchen gehen an die Rahn-Oberschule in Fürstenwalde und zeigen, was sie so alles lernen. „Vielleicht sind die Würmer eine Alternative, falls es mal nicht mehr genug Fleisch gibt“, sagt Josefin Ferdinand.

„Die Mehlwürmer sind ganz okay, die Heuschrecke war etwas fad“, beschreibt Matthias Rudolph das Geschmackserlebnis. Der Fürstenwalder Bürgermeister schaute sich am Sonnabend die Angebote der freien Schulen an, die sich auf dem Markt präsentierten. Auch Amy Grohnwald (11) und Leni Vietze nutzten den Tag, um sich zu informieren. Die Freundinnen stehen vor der Entscheidung, wo sie nach der Grundschule weiterlernen wollen. „Bei der Rahn-Schule hat es mir am besten gefallen“, erklärte Amy, nachdem sie dort eine Holzbox gebaut hatte. „Wir können uns vorstellen, sie dorthin zu schicken, weil es da familiär zugeht“, sagte Mutter Steffi Grohnwald.

Mit Kreationen wie Falafel & Couscous machte die berufliche Korczak-Schule Appetit. „Wir sind extra zum Mittag hergekommen, weil ich weiß, dass hier gut gekocht wird“, verriet Pfarrer Stefan Felmy. Insgesamt aber hielt sich der Andrang in Grenzen. „Vielleicht ist es nicht der beste Wochentag“, sagte Schulleiterin Mandy Garnitz. „Es sind mehr Familien mit Kindern unterwegs, werden viele konkrete Fragen gestellt“, fand hingegen Markus Molitor, Leiter des Gymnasiums des katholischen Schulzentrums Bernhardinum.

Für interessierte Fragen sorgte auch Reinhard Thieme. Der Lehrer der FAW-Gesamtschule Woltersdorf hatte eine Solar-Rinne der Firma Persolar mitgebracht. Für das Unternehmen stellten seine Schüler die Anlage, bei der ein gekrümmter Spiegel Sonnenlicht auf ein Rohr leitet, schon bei Messen vor. „Es ist interessant, was die freien Schulen an zusätzlichen Programmen haben“, staunte Rudolph. „Vielleicht“, regte er an, könne die Präsentation künftig mit staatlichen Schulen gemeinsam stattfinden.

In der Gemeinde Grünheide wird dies bereits praktiziert. An diesem Wochenende war das Gelände rund um die Schulen wieder Anziehungspunkt Nummer eins des Orts. Beim Löcknitzcampustag informierten sich hunderte Besucher nicht nur über Privat-Gymnasium, Oberschule und Grundschule – eine Vielzahl von Akteuren und Vereinen präsentierten ein buntes Programm.

Dazu gehörten Mitmach-Stationen – etwa Handball oder Bogenschießen auf dem Sportplatz – genauso wie der Rollstuhl-Parcours in der Löcknitzhalle. Jeder konnte dort eine Runde drehen. „Wir wollen vermitteln, wie sich das Rollstuhlfahren anfühlt“, so Daniel Burdach von der Gemeindeverwaltung, „vor allem Kinder sind da sehr tolerant und finden das interessant.“ Merle Gronosky probierte es aus. Ihr knappes Urteil: „Macht Spaß.“ Auch ihre Mutter Cathrin war beim Campustag dabei. Sie half beim Steppke-Verein der Tagesmütter in der Schulturnhalle.

Besonderer Andrang herrschte vor der Bühne neben der Grundschule. Kindergruppen, wie die der Tanzschule „Kolibri“, zeigten dort ihr Können. Schilder leiteten die Besucher auf dem Campus zu den Programmpunkten – von den Konzerten in der Aula der Docemus-Privatschulen bis zur Schülerküche oder dem Sumpfschildkrötengehege. Der Campustag ist inzwischen sowieso viel mehr als ein Tag der offenen Schultür. Diesmal gab es auch erste Informationen über den geplanten Erweiterungsbau für die Grundschule.

Eine Kuriosität wartete an einem langen Tisch. Jede Menge Sportsachen, Schlüssel, Handys und Dutzende Brotbüchsen waren dort aufgereiht. „Alles Fundsachen des vergangenen Jahres, die nicht abgeholt wurden“, so Lehrerin Kathleen Zager, „übrigens sind bei der Kleidung die Jungs-Sachen deutlich in der Überzahl...“ Egal, ob Unterhose oder Medaille – alles suchte noch einmal die ursprünglichen Besitzer. Wer wollte, konnte gegen eine Spende Fundsachen kaufen. So kam noch etwas Geld in die Kasse des Grundschul-Fördervereins.