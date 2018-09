AfD im Osten am stärksten

Thomas Block

Potsdam (NBR) Ein Jahr vor den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen hat es die AfD zum ersten Mal geschafft, in einer Umfrage stärkste Kraft in Ostdeutschland zu werden.

Die Befragung des Institutes Kantar Emnid für die „Bild am Sonntag“ sieht die AfD im Osten derzeit bei 25 Prozent. Die CDU liegt einen Prozentpunkt dahinter, drittstärkste Kraft wäre die Linke mit 18 Prozent. Rein rechnerisch hätte damit ohne die Beteiligung der AfD nur noch ein schwarz-rot-rotes Bündnis in den ostdeutschen Bundesländern eine Mehrheit. Im Westen kommen die Rechtspopulisten auf 13 Prozent und damit auf den vierten Platz.

Erst vor zwei Wochen hat sich die AfD den Demonstranten in Chemnitz angeschlossen. Mitglieder der Parteispitze liefen mit dem AfD-Fraktionsvorsitzenden des thüringischen Landtags, Björn Höcke, und dem Pegida-Mitinitiatoren Lutz Bachmann durch Chemnitz. Viele Beobachter werteten das als weiteres Zeichen für die Radikalisierung der Partei. An der Demonstration nahmen neben der AfD nachweislich auch viele Rechtsextreme und Hooligans teil.

Am Freitagabend hat nach einer Demonstration der rechtspopulistischen Bewegung Pro Chemnitz eine selbsternannte Bürgerwehr Ausländer bedroht und beschimpft. Die 15 mutmaßlichen Mitglieder der „Bürgerwehr“ kreisten die Gruppe aus Deutschen, Iranern und Pakistanern ein, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Dabei seien fremdenfeindliche Äußerungen gefallen. Ein Iraner sei mit einem Gegenstand verletzt worden. Die 15 Männer waren vorläufig festgenommen worden. Gegen sechs von ihnen wurde Haftbefehl erlassen.

Die AfD hat sich mit den Demonstranten in Chemnitz stets solidarisiert. Begründung: Man wolle ein „klares Zeichen für unsere Solidarität mit dem Mordopfer Daniel H.“ und „gegen die Diffamierung der Ostdeutschen als Mob und Pack“ setzen, heißt es in einer Erklärung des Parteikonvents.

Geschadet hat der AfD die Nähe zu den Veranstaltern in Chemnitz offensichtlich nicht – im Gegenteil. Frühere Umfragen sahen die Partei in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern bei etwa 21 Prozent, in Sachsen und Thüringen bei 23 bis 24 Prozent.

In Potsdam ist es derweil zu einem Übergriff an einem Informationsstand der AfD gekommen: Am Samstagnachmittag sind rund 100 linksgerichtete Aktivisten vor dem mit 25 Leuten besetzten Stand der Rechtspopulisten aufgetaucht. Die Polizei musste einschreiten, ihr gelang es, die beiden Gruppen auseinanderzuhalten, wie das Lagezentrum in der Nacht zum Sonntag mitteilte.

Die AfD-Mitglieder verließen den Ort und stiegen in einen Linienbus ein. Dabei flog eine Flasche gegen den Bus. Verletzt wurden niemand. Die Polizei nahm die Personalien einiger Aktivisten auf.