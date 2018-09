„Die Politik hat eine Kultur des Wegschauens etabliert“

Dorothee Torebko

Berlin (NBR) Professor Stefan Bratzel leitet das Center of Automotive Management in Bergisch-Gladbach und ist einer der renommiertesten Automobilexperten Deutschlands. Dorothee Torebkosprach mit ihm über drei Jahre Dieselkrise und die Fehler, die die Politik im Zuge des Skandals gemacht hat.

Herr Bratzel, Sie nennen den Dieselskandal einen großen Glücksfall. Warum?

Durch den Skandal hat bei den Automobilherstellern wie VW eine Umorientierung stattgefunden. So wird seit einiger Zeit die Elektromobilität stärker gefördert. Gleichzeitig haben die Themen Digitalisierung, autonomes Fahren und Mobilitätsdienstleistungen einen Anschub erfahren. Außerdem wurde etwa bei Volkswagen eine neue Unternehmenskultur eingeleitet. Es gab früher eine Machtkonzentration auf Martin Winterkorn und Ferdinand Piech, die einen autoritären Führungsstil pflegten. Wer nicht geliefert hat, der musste Angst haben, seinen Job zu verlieren. Das ändert sich nun langsam.

Die meisten betrogenen Autofahrer würden das nicht so positiv sehen. In Stuttgart und Frankfurt bangen die Menschen angesichts von Fahrverboten, dass sie ab 2019 nicht in Städte fahren dürfen.

Ja, das Vertrauen in die Industrie ist dahin. Einer Studie vom Januar 2018 zufolge trauen nur noch 35 Prozent der Befragten den Autobauern. Noch vor dem Bekanntwerden der Abgasaffäre lag der Wert bei 61 Prozent. Damit liegt die Automobilindustrie in Deutschland im Branchenvergleich auf dem letzten Platz.

Das spiegelt sich auch in den Zulassungszahlen wieder.

Zwischen 2015 und 2018 hat es einen Rückgang an Diesel-Zulassungen von 15,9 Prozent gegeben, aber 12,8 Prozent mehr Benziner wurden verkauft. Das führt zwar zu geringeren Stickoxid- , dafür aber dafür hohen CO2-Werten in den Städten.

Aus einer Ihrer Untersuchungen geht hervor, dass sich bei der Aufdeckung des Skandals 2015 nur wenig Autofahrer vom Diesel auf den Benziner umorientierten. Warum war das so?

Das stimmt. Zu Beginn des Skandals kauften die Verbraucher weiter Diesel. Erst, als im Januar 2017 die Diskussion um Fahrverbote aufkam, sanken die Zulassungen plötzlich. Die drohenden Fahrverbote führten zu einer starken Verunsicherung in der Bevölkerung, denn nun drohte der Wertverlust des Autos.

Welche Fehler hat die Politik in drei Jahren Dieselaffäre gemacht?

In den vergangenen Jahren entstand in der Bevölkerung der Eindruck, dass die Bundesregierung und das Verkehrsministerium eine Kultur des Wegschauens etabliert und damit den Abgasskandal überhaupt erst ermöglicht haben. Zugleich fühlt die Bevölkerung, dass die Aufklärung des Skandals nur halbherzig angepackt wurde. Deshalb meinen viele: Die Politik kümmert sich nicht. Wir können uns auf sie nicht verlassen, da sie die Autokonzerne nicht reguliert und sanktioniert. Auf dem Schaden bleibe ich dann sitzen.

Was wünschen Sie sich von der Politik?

Dass sie Verantwortung übernimmt und Fehler gegenüber der Bevölkerung eingesteht.