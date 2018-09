Pittiplatsch als Strohfigur

Irina Voigt

Herzfelde Pittiplatsch war gekommen, wüste Gestalten lehnten am Zaun und ganze Familien im Sonntagsstaat fanden sich ein – alle mit Stroh im Kopf. Der erste so große Strohpuppenwettbewerb beim Herzfelder Herbstfest war nur einer der Anziehungspunkte. Hierbei konnten die zahlreichen Gäste mitentscheiden, welche Kreation ihnen am besten gefällt. Derweil am Stand des Herzfelder Heimatvereins zehn frische Blechkuchen weggingen wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln, hatten die Mitglieder des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr tüchtig am Grill zu tun.

Die Herzfelder genossen sichtlich das Beisammensein im Schatten der Kirche. Im Gotteshaus selbst hatte Monika Schuckert eine Ausstellung aufgebaut. Die inzwischen 78-Jährige zeigte Bilder, die in den zurückliegenden zehn Jahren entstanden. „Nach dem Tod meines Mannes Jörg half mir das Malen aus dem Gefühlstal heraus“, sagt sie. Voller Farben- und Lebensfreude halten die kleinen Werke die Schönheit der Natur in der Umgebung zu allen Tages- und Jahreszeiten fest. So gab es viel Anerkennung und Lob für die Künstlerin aus dem Herzfelder Heimatverein.