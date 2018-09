50 Jahre nach dem Abitur

Wolfgang Gumprich

Zehdenick Politiker, die wissen wollen, wie es um den Zustand im Land steht, sollten sich die Wünsche anschauen, die die Abiturienten der Erweiterten Oberschule (EOS) Zehdenick des Jahrgangs 1968 am Sonnabend an eine frisch gepflanzte Esskastanie hängten. „Frieden statt Aufrüstung“, „Gesundheit für mich und meine Familie“, „Mehr Solidarität“, „Wohlstand auch im Alter“, „Ich will kein Pflegefall werden“, aber auch Witziges war dabei: „Die Jungen können zwar schneller rennen als wir Alten – wir aber kennen die Abkürzungen“.

Von den 36 Jungen und Mädchen, die 1968 in Zehdenick ihr Abitur ablegten, trafen sich am Wochenende noch 27, um sich an dieses Ereignis zu erinnern. „Mittlerweile kommen wir zu unseren Treffen aus allen Teilen Deutschlands“, erinnert sich Christel Schulze, die gemeinsam mit Helga Lüsch das Treffen vorbereitet hatte. „Wir waren eine tolle Truppe, von der neunten bis zur zwölften Klasse waren wir zusammen. Wir haben viel gelernt, wir hatten aber auch viel Spaß.“ Natürlich seien die Lehrer strenger als heute gewesen, aber jeder habe eine gute Allgemeinbildung bekommen, jeder habe sein Ziel im Leben erreicht. Christel Schulze selbst liebte Chemie und wurde Chemikerin, später arbeitete sie im meteorologischen Dienst als Bundesbeamtin. Mitorganisatorin Helga Lüsch studierte ebenfalls Chemie, sie wurde Laborleiterin im Ziegeleiwerk.

„Zu unserem Goldtreffen wollten wir etwas Besonderes machen“, erklärt Christel Schulze, deshalb haben wir den Baum des Jahres, die Esskastanie, auf die Spielfläche an der Havelgrundschule gepflanzt. Sie weist in die Zukunft, unter ihr wollen wir uns nun alle fünf Jahre treffen.“ Besonders bedankt sie sich beim Gartenbaubetrieb Gerth, der den Baum pflanzte und die Pflege für die kommenden drei Jahre übernehmen will.