Zeitweise 23 Drachen in luftiger Höhe

Heike Jänicke

Steinbeck (MOZ) Da hatten die etwa 100 Besucher des Drachenfestes am Sonnabendnachmittag Glück. Pünktlich zum Beginn der Veranstaltung brauste der Wind auf und schickte die bunten Gesellen in die Luft. Bis zu 23 Drachen tanzten zeitweise über dem Feld an der Seestraße in Steinbeck.

Sehr zur Freude der Organisatoren – die Mitglieder des Fördervereins Kirche Steinbeck mit ihrer Vorsitzenden Barbara von Eckardstein. „Es gab auch schon Jahre, da ging gar nichts oder es regnete wie im vergangenen Jahr“, erzählt Schriftführerin Simone Lemke. Sie hatte aus ihrem Garten zudem Kürbisse mitgebracht. Für die Kinder zum Schnitzen. Und weil zum Beispiel Laura (7) und Josie (4) Amsturz noch nicht so sicher mit dem Messer umgehen konnten, übernahm Simone Lemke das Schnitzen. Das Aushöhlen mit dem Löffeln überließ sie dann aber den Kindern.

Natürlich hatten die Mädchen auch einen Drachen dabei. Wie ebenso Luca und sein Papa Marco sowie Opa Wolfgang Tausch aus Bernau. Die drei waren mit Lucas Freundin, Clara Spindler, und ihrer Oma Manuela Kiel nach Steinbeck zum Drachenfest gekommen. Zum wiederholten Mal. Im Gepäck hatten sie große Drachen – die einen selbst gebastelt, die anderen gekauft. Nach den ersten Startschwierigkeiten waren es die selbstgebastelten Exemplare, die am schnellsten an Höhe gewannen. Als kleine Erinnerung hatten die Vereinsmitglieder Medaillen aus Papier für jedes Kind gebastelt und eine Urkunde gab es noch dazu.

Zur Stärkung reichten Frauen frischen Kuchen und Kaffee. Barbara von Eckardstein freute sich über die Resonanz auf das 15. Drachenfest. Der Erlös aus dem Kuchenverkauf kommt der Kirche zugute. Vor allem dem Turmdach. Das muss neu gedeckt werden. Die Kosten dafür liegen bei zirka 15 000 Euro, lässt die Vereinsvorsitzende wissen. Die Dachziegel dafür liegen bereits da. Die stammen von der ehemaligen Schule in Steinbeck „Die haben wir als Verein schon gekauft“, sagt Barbara von Eckardstein. „Jetzt warten wir, dass der fünfte Bauabschnitt beginnen kann.“