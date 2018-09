Stadt setzt Zeichen gegen Eschensterben

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) In West entsteht im Bereich Birnbaumsmühle 65 eine neue Wohnsiedlung mit voraussichtlich zwölf Eigenheimen. Der Bebauungsplan wurde im März von den Stadtverordneten verabschiedet, die ersten Rohbauten stehen schon. Eine neue Zufahrtsstraße soll die Grundstücke erschließen. Doch der Privatweg, der als Sackgasse endet, braucht einen Namen. Damit die künftigen Anwohner eine gültige Meldeadresse bekommen. Und Paketzusteller oder Rettungswagen nicht lange suchen müssen.

„Der Eigentümer hatte keine eigenen Vorschläge, aber zwei Auflagen: Der Name soll nicht so lang sein. Die andere Auflage war: Die Straße soll nicht nach einem ehemaligen Oberbürgermeister benannt werden“, berichtete das aktuelle Stadtoberhaupt René Wilke am Donnerstag den Stadtverordneten, womit er unter den Anwesenden für allgemeine Erheiterung sorgte. Die Verwaltung habe drei Vorschläge erarbeitet, die in der Kommission für Straßenbe- und -umbenennung diskutiert wurden, führte er aus, darunter: Eschenweg, Hainbuchenweg und Eidechsenweg. Eine deutliche Mehrheit habe sich dann für den Eschenweg ausgesprochen. Wilke empfahl, sich dieser Empfehlung anzuschließen, um damit nicht zuletzt auch „ein Zeichen bezüglich des wachsenden Eschensterbens zu setzen“ – was die Stadtverordneten dann auch einstimmig taten.

Tatsächlich ist in ganz Europa seit gut 20 Jahren ein Absterben von Eschen zu beobachten, die Zukunft der widerstandsfähiges Nutzholz liefernden Baumart ist ungewiss. Ursache ist ein Pilz mit dem Namen Falsches Weißes Stängelbecherchen. Allerdings zeigt sich auch ein kleiner Prozentsatz der Eschen gegen die Pilzsporen gewappnet. Forscher sind gegenwärtig dabei herauszufinden, warum dies so ist.

In dem neuen Wohngebiet in West dürfen laut Bebauungsplan drei Bäume nicht gefällt werden – zwei davon sind Eschen.