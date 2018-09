Glückliche Kinder in Markendorf-Siedlung

Thomas Gutke

Markendorf-Siedlung (MOZ) In Markendorf-Siedlung sind am Sonnabend zwei Kinderspielgeräte an die jüngsten Bewohner des Ortsteiles übergeben worden – eine Elternkind-Schaukel und ein Drehkarussell. Die kleine Pia durchschnitt mit ihrer Mutter Anke Wolfert feierlich das Band, dann stürmten die Kinder zu den Geräten. Tatsächlich stehen die schon seit ein paar Tagen. Doch das Erntefest bot nun einen guten Anlass für die offizielle Einweihung. Und ebenso dafür, um jenen Danke zu sagen, die die Investition überhaupt erst möglich gemacht haben.

„Familie Haack hier aus dem Ort gab 2016 mit einer Spende den Anstoß“, erzählt Harry Dose vom Ortsverein, dessen Mitglieder ebenfalls Geld beisteuerten. Mit dem Eigenanteil wandte sich Harry Dose an Dorit Bunk vom Grünflächenamt. Die Stadt, als Eigentümerin der Spielplatzfläche, bewarb sich daraufhin um eine Projektförderung beim Land. Im März kam die Zusage über 7000 Euro aus Lottomitteln. „Ohne Dorit Bunk und die Staatskanzlei wäre das nichts geworden“, sagt Harry Dose.

Rund 10 000 Euro haben die Spielgeräte und der Aufbau gekostet. „Es ist schön, dass bürgerschaftliches Engagement belohnt wird – auch wenn es eigentlich Aufgabe der Stadt wäre, in Spielplätze zu investieren“, merkte Ortsvorsteher Steffen Aurich an. Ohne Fördermittel gehe im verschuldeten Frankfurt offenbar nur noch wenig. „Aber am Ende zählt das gute Ergebnis.“ Rund 30 Kleinkinder gebe es in Markendorf-Siedlung. „Tendenz steigend“, so Aurich.

Zu ihnen gehört auch die ein Jahr alte Amanda Hinze, die es kaum erwarten konnte, von ihrer Mutter in die Schaukel gehoben zu werden. Vater Markus Hinze freute sich über das strahlende Gesicht seiner Tochter. Auch er sei als Kind über den Spielplatz getobt, erzählte er. Schon damals gab es eine Kletterspinne und eine Tischtennisplatte, die immer noch stehen. Nun gebe es auch ein Angebot für kleine Kinder. „Endlich“, sagt er. Seine Familie ist seit bald 90 Jahren mit der Siedlung verbunden. Vor einigen Jahren kehrte Markus Hinze in den Ort zurück, um ein Haus zu bauen, und hat es nicht bereut. „Wir fühlen uns hier sehr wohl.“

Der Abend gehörte dann den Erwachsenen. Bis in die Nacht hinein wurde im Festzelt mit Brause, Bier, Bratwurst und DJ-Musik vom Band gefeiert.