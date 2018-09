Startschuss für neue Ortsteilroute

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Während am Sonntag in Berlin Zehntausende Marathonläufer etwas mehr als 42 Kilometer zurücklegten, begaben sich zur gleichen Zeit in Frankfurt rund 100 Radfahrer auf eine etwa gleich lange Strecke. Eröffnet wurde die neue Route durch die Ortsteile.

„Ist das nicht herrlich?“, meinte Anja Greschke am Sonntagvormittag kurz vor dem Start am Rathaus. Vor ihr standen rund 80 Radbegeisterte, zu denen sich später noch weitere gesellten; die Sonne strahlte, der Himmel war blau. Es konnte losgehen. Für die Wirtschaftsförderin aus der Stadtverwaltung war das Anradeln allerdings eher ein großer Zieleinlauf. Mehr als drei Jahre lang hat sie die Umsetzung des Radroutenkonzepts federführend mitbegleitet. Ein bürokratischer Marathon. Denn das Antragsverfahren für die Fördermittel aus dem EU-Programm für ländliche Entwicklung war aufwendig und kompliziert. Doch am Ende flossen 46 000 Euro aus Brüssel über Brandenburg nach Booßen und in acht weitere Ortsteile. Hinzu kam ein Eigenanteil der Stadt. Insgesamt standen 77 000 Euro zur Verfügung.

In jedem Ortsteil gibt nunmehr eine dreisprachige Informationstafel auf Deutsch, Polnisch und Englisch Auskunft über lokale Sehenswürdigkeiten und die Route selbst. Außerdem wurden von dem Geld Sitzraufen zum Verschnaufen und E-Bike-Ladestationen finanziert.

Auch zum Anradeln am Sonnabend kamen viele Teilnehmer mit Pedelecs. So wie Katrin Bensch und ihr Mann. „Wir haben uns die E-Bikes vor einem Jahr für eine Elbe-Radtour gekauft. Das fährt sich toll“, erzählte sie. Etwa alle 70 Kilometer müssen die Akkus aufgeladen werden. Für die 44,2 Kilometer lange Ortsteilroute haben sie daher kein Ladekabel dabei; die über Werbung finanzierten Steckdosen richten sich vor allem an Radtouristen, die vom Oder-Neiße-Radweg abzweigen.

Wer dann den 138 kleinen Hinweisschildern folgt, wird mit besonderen Einblicken in die Frankfurter Peripherie belohnt: ob der Gutspark in Kliestow, das Feldsteinhaus in Markendorf oder der Burgwall in Lossow. Die Ortsvorsteher freuen sich schon auf viele Besucher. Auch Brunhild Greiser aus Güldendorf, die wie viele ihrer Ortsbürgermeisterkollegen mitradelte. OB René Wilke (Linke), passionierter Radsportler, ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, mit dem Klappfahrrad die Route abzufahren. Begleitet wurde er unter anderem von Roman Sieminski, stellvertretender Bürgermeister von Slubice.

Über die Scharrnstraße und die Marina ging es zunächst nach Kliestow und Booßen, wo Rote Bänder darauf warteten, durchgeschnitten zu werden. Nach Stationen in Rosengarten und Markendorf-Siedlung begrüßten die Anwohner in Lichtenberg den Fahrradtross mit Kuchen, Getränken und Puscheln. Dazu spielten Posaunen die Brandenburger Hymne „Märkische Heide“. Vorbei an Windrädern ging es Richtung Hohenwalde zu einem längeren Mittagsstopp. Hier gab es Bratwurst und kostenloses Radler der Frankfurter Brauerei, dazu Milch und Käse, gesponsert von der Agrargenossenschaft. Über Markendorf und Lossow erreichte die illustre Reisegesellschaft schließlich die Gaststätte Seeterrasse in Güldendorf, ehe es über den Buschmühlenweg zurück nach Frankfurt ging.