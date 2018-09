Aufwärmen mit Hula Hoop

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Normalerweise hätten Annemarie Hesse, Jan Setzkorn und ihre Mittänzer am Sonnabend frei gehabt. Doch statt zu faulenzen, kamen die 18 Mädchen und Jungen der Kückelgarde der Freienwalder-Karnevals-Gesellschaft am Wochenende ins Schwitzen – beim Trainingswochenende in der Turnhalle der Käthe-Kollwitz-Grundschule.

Die Sechs- bis Zwölfjährigen bereiten sich auf die närrische Saison vor. Das heißt, ein Show- und ein Gardetanz müssen bis zum 11. November fertig sein. Für die Choreographie zeichnet Bettina Lankau gemeinsam mit Ria Kühn verantwortlich. „Die Kinder sind gerade erst von den Kleinen hoch gerückt“, erklärt Bettina Lankau am Sonnabendvormittag, während sich ihre Schützlinge auf blauen Matten dehnen. Hilfe bekommt sie dabei von ihrer Tochter Anna. Die tanzt bei den Juniorfunken. „In diesem Jahr müssen alle Spagat können. Das ist Pflicht. Deshalb müssen sie sich ordentlich dehnen“, meint die Trainerin und guckt auf die Übungen, die die Mädchen und Jungen absolvieren. Zu ihnen gehören mit Jan, Benito und Fabiano auch drei Jungen. Jan tanzt seit fünf Jahren bei der FKG. Dass er als Junge mit dabei ist, empfindet er als ganz normal. „Es macht mir Spaß zu tanzen. Ich kann mich dabei richtig auspowern“, erzählt der Elfjährige, als er eine Pause vom Hula-Hoop-Reifen-Drehen macht. „Ich wollte schon als kleines Kind auf der Bühne stehen. So bin ich zum Tanzen gekommen“, sagt er. Ähnlich viel Freude hat auch Annemarie Hesse. Seit drei Jahren ist sie dabei und meistert solche Elemente wie Rad schlagen mit Bravour. Gleiches kann Nina-Kristin Schumacher von sich behaupten. Den Spagat rutscht sie ohne mit der Wimper zu zucken. Die Siebenjährige tanzt nicht nur in der Kückelgarde, sondern auch mit Benito Buike als Paar.

Bis zum Abend soll der Gardetanz stehen. Der Showtanz indes ist bereits fertig. Doch wie genau dieser sich gestaltet, das wollen die Trainerinnen nicht verraten. Das soll eine Überraschung werden, wenn es ab 17. November zur Prunksitzung der FKG heißt: „Karneval ist einmal im Jahr – putz’ Dich heraus, Du bist ein Star“.

Indes heißt es am Sonnabend für die 18 Mitglieder der Kückelgarde üben, üben, üben. Natürlich gibt es auch Pausen. Zur Unterstützung stehen den Trainerinnen Christian Büchel von der FKG und Stefanie Glante, eine der Muttis, zur Seite. Und am Abend wird es noch einmal spannend. Denn alle haben ihr Nachtlager in der Turnhalle der Kollwitz-Schule aufgeschlagen. „Gruselgeschichten gibt es aber nicht“, bestimmt Bettina Lankau.

Wer den Nachwuchs erleben möchte, sollte sich rechtzeitig Karten sichern. Schriftlich bestellt werden können die Tickets bis zum 1. November. Ab 3. November findet von 15 bis 18 Uhr der Verkauf im Café Lender statt, ab 5. November der freie Verkauf bei Dahlke-Augenoptik.

Karten: per E-Mail: m.licks@gmx.de, per Post: Mario Licks, Linsingenstraße 13, 16259 Bad Freienwalde.