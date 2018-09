Mandy Oys

Oberkrämer (MOZ) Dutzende Lkw-Planen wurden am vergangenen Wochenende in der Region aufgeschlitzt. Der oder die Täter trieben in der Nacht zu Sonntag ihr Unwesen auf dem Autohof Oberkrämer. Streifenpolizisten entdeckten einen Laster mit zerstörter Plane zufällig bei ihrer Routinefahrt. Daraufhin sahen sie sich auf dem Autohof um, berichtete Ariane Feierbach von der Polizeidirektion Nord. Ergebnis: aufgeschnittene Planen bei acht Sattelzügen. Soweit möglich wurden die Fahrer der Laster informiert, sagt Feierbach.

An der A 24 auf dem Autohof Linumer Bruch waren die Planenschlitzer bereits in der Nacht zu Sonnabend zugange und kamen in der folgenden Nacht wieder. Sieben Mal schlugen sie Feierbach zufolge zu. In keinem Fall wurde der Polizei zufolge etwas von den Ladeflächen gestohlen.