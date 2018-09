Friedlicher Protest unter Polizeiaufsicht

Thessa Wolf

Bernau (Hans Still) Unter großer Polizeipräsenz kam es am Sonnabend zu einem „Friedensfest“ des Bernauer Bündnisses für Toleranz und Weltoffenheit und später zu einer Demonstration der Alternative für Deutschland (AfD). Beide Lager trafen sich nur wenige Meter von einander entfernt am Bernauer Bahnhofsvorplatz.

Vielleicht hatten sich die Polizisten diesen Nachmittag anders vorgestellt. Zu Hause, vielleicht im Garten. Und dann mussten sie einige Stunden auf dem Bahnhofsvorplatz in Bernau verbringen. „Zum Glück blieb fast alles friedlich“, sagte Kriminalhauptkommissar Stefan Möhwald am Abend. Es sei im Vorfeld lediglich zu zwei Anzeigen gekommen: einmal wegen des Zeigens des Hitlergrußes und das andere Mal, weil ein Demonstrant mit Sturmmaske erschienen war. Zu welchen Lagern die Delinquenten gehörten, darüber informierte die Polizei nicht. „Aber tätliche Auseinandersetzungen gab es nicht“, so Möhwald.

Dass die Polizei überhaupt vor Ort sein musste, lag an der Konstellation, die sich durch die zwei Anmeldungen ergeben hatte. Zunächst hatte die AfD für 16 Uhr am Sonnabend eine ihrer „Merkel muss weg“-Demos angekündigt. Daraufhin reagierte Bernauer Bürgerinitiativen und stellten dieser Demo um 14 Uhr ein Friedensfest voran. „Wir wollen der Hetze etwas entgegensetzen“, erklärte Hildegard Bossmann dazu. Toleranz und Solidarität, seien gemeint. „Wir möchten es hier bunt haben und mit allen in Frieden leben.“ Deshalb habe das Netzwerk für Weltoffenheit Bernau, zusammen mit vielen Parteien, Vereinen und Bürgerinitiativen, zu diesem Friedensfest eingeladen.

Bunt war es tatsächlich – und nicht nur, weil der blaue Himmel mit den vielen blauen Streifen der Polizeiwagen zu konkurrieren schien. Einige Bernauer kamen in blauen T-Shirts mit der weißen Picasso-Friedenstaube darauf. Mitglieder der Deutschen Kommunistischen Partei hatten übergroße rote Fahnen dabei, Vertreter der Linken verteilten Fahnen in Rot und Blau. Der Bernauer Bürgermeister André Stahl (Linke) erinnerte an die Opfer des Faschismus, an jene, „die dafür gekämpft haben, dass es nie wieder Hetze gibt, dass keine Menschen verfolgt werden, nur weil sie eine andere Religion oder Hautfarbe haben“. Er sei froh, dass so viele dem Aufruf zum Friedensfest gefolgt seien, so der Bürgermeister. Und zur aktuellen Debatte mit Kritikern des Rechtsstaates meinte er, er sei gewiss kein Anhänger der Bundeskanzlerin Angela Merkel. „Aber ich bin ein Demokrat und als solcher akzeptiere ich das Ergebnis der Bundestagswahlen.“ Die Forderung „Merkel muss weg“, welche die AfD skandiere, sei aus seine Sicht zutiefst undemokratisch.

Auf der anderen Seite des Platzes thematisierte die AfD beispielsweise die soziale Lage im Land. Deutschlandweit seien 800 000 Menschen auf die Hilfe der Tafeln angewiesen, jeder vierte Rentner bekämen nach 45 Jahren Arbeit eine Rente auf oder unter dem Niveau der Grundsicherung. „Für Migranten werden Milliarden ausgegeben, für unsere Kinder reicht es nicht“, kritisierte Joachim Schaaf, zweiter Kreisvorsitzender der Barnimer AfD. Schaaf wie auch sein Nachfolger am Rednerpult, Marcel Donsch – er ist stellvertretender Barnimer AfD-Vorsitzender – riefen auf, „Widerstand im Land“ zu organisieren. Die rund 160 Zuhörer dieser Demo antworteten mit dem Ruf „Widerstand“ und „Merkel muss weg“. Als einige Demoteilnehmer „Lügenpresse“ riefen, griff Schaaf ein und distanzierte sich davon. „Das wollen wir hier nicht hören, die Medien machen ihre Arbeit, auch wenn uns das nicht immer gefällt“, sagte er und brachte damit die Rufer zum Schweigen.