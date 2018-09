Sachsenhausen trifft auf den BSC Süd

Stefan Zwahr

Sachsenhausen (MOZ) Der TuS 1896 Sachsenhausen bekommt es im Achtelfinale um den Fußball-Landespokal mit einem Oberligisten zu tun. Der Brandenburgligist empfängt am Sonnabend, 13. Oktober, den Brandenburger SC Süd. Das ergab die Auslosung, die am Montag in Potsdam vorgenommen wurde. Als Losfee fungierte Kanu-Olympia-Sieger Roland Rauhe.

„Es gab sicherlich leichtere Gegner im Topf, aber wir akzeptieren das Los“, bemerkte Trainer Oliver Richter. Grundsätzlich sei im Pokal alles möglich. „Auch wir haben es schon geschafft, klassenhöhere Teams auszuschalten.“ Der BSC, der aus den ersten fünf Ligaspielen keinen einzigen Punkt holte, sei „nicht so gestartet, wie sie es sich vorgestellt haben“. Davon werde man sich aber nicht blenden lassen. Richter: „Wir werden uns akkurat auf dieses Spiel vorbereiten, um es dem Gegner so schwer wie möglich zu machen.“