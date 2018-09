Kerber verzichtet auf Turnier-Teilnahme in Tokio

dpa-infocom

Tokio (dpa) Als Vorsichtsmaßnahme verzichtet Wimbledonsiegerin Angelique Kerber auf ihre Teilnahme am Tennis-Turnier in Tokio in dieser Woche.

Die Weltranglisten-Dritte wolle sich auf den Saison-Endspurt konzentrieren und plane, im chinesischen Wuhan in die Asien-Tour einzusteigen, teilte Manager Aljoscha Thron auf dpa-Anfrage mit. Das Turnier in Wuhan beginnt am 23. September, Kerber hat nach ihrem Drittrunden-Aus bei den US Open in New York dann eine gut dreiwöchige Pause hinter sich.

Im Anschluss steht für die 30 Jahre alte Kielerin die Veranstaltung in Peking auf dem Programm. Sportlicher Höhepunkt der kommenden Wochen sind für Kerber vom 21. bis 28. Oktober die WTA Finals in Singapur, wo die besten acht Spielerinnen der Saison dabei sind.