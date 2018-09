Einhörner jagen Maserati

Irina Voigt

Neuenhagen Zum 14. Mal sausten Seifenkisten die eigens dafür aufgebaute Rampe in der Lindenallee hinunter. Wie immer ein perfekt vorbereitetes und durchgeplantes Spektakel des Neuenhagener Seifenkisten-Vereins für 80 Starter in ihren fantasievoll gestylten Kisten.

Rennleiter und Vereinsvorsitzender Dieter Berthold ist derjenige, der die meisten Kilometer zurücklegt, allerdings nicht in einer Seifenkiste, sondern auf dem Fahrrad. „Bin ich gerade am Zieleinlauf, braucht man mich garantiert oben am Start“, sagt er und das sei zu Fuß nicht zu schaffen. Wie er sind die meisten der über 30 freiwilligen Helfer schon seit sechs Uhr in der Frühe an der Strecke, zum Aufbau der Rampe und zur Absicherung des inzwischen 14. Neuenhagener Seifenkistenspektakels. Das Gedränge auf der Strecke und im Fahrerlager scheint nicht so riesig wie in zurückliegenden Jahren. „Wir haben bewusst ein Limit gesetzt und nur 80 Starter zugelassen“, sagt der Berthold, der das Rennen als Veranstaltung der Fallada-Grundschule im 775. Jahr der Gemeinde ins Leben gerufen hatte. Am Start waren 40 Kisten. „Zwischenzeitlich waren wir bei 110 “, sagt er.

Mit 80 Startern würden sich die Wartezeiten allerdings im Rahmen halten. Das sei vor allem für die Jüngsten angenehmer. Als das erste von acht Wertungsrennen – das der Minis – startet, liegen hinter den Helfern schon Stunden angestrengter Arbeit. Noch einmal werden die Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr an die Piste gerufen, um Seifenkisten, die es womöglich nicht ins Ziel schaffen, anzuschieben. Viel haben sie an diesem Tag nicht zu tun. Dafür redet sich Frank Wolf, der kurzfristig als Sprecher eingesprungen ist, den Mund fusselig. Jedes Fahrzeug wird angekündigt, mit Stall und Fahrer. Damit er auch überall zu hören ist, kann der Verein wie immer auf die Hilfe der Anwohner zurückgreifen. Die spendieren dafür den Strom. Auf 30 zuverlässige Sponsoren kann der Verein bauen. Hinzu kommen Schulklassen, die mit Kuchenständen an der Strecke die Versorgung der Gäste und Aktiven unterstützen. Der Weg hinunter am „Blitzer“ vorbei ist schnell gefahren, wieder hinaufzukommen ist wie immer einfach, denn dabei helfen die Fahrer der Quad-BB.

Derweil sausen die bunten und fantasievoll gestylten Kisten an den Zuschauern vorbei. Der Maserati von Paul bekommt Beifall, genau so wie die Bollensdorfer Seifenblasen pupsenden Einhörner. Vereine, Unternehmen und Familien beteiligen sich am Spektakel. Und zum ersten Mal als Bürgermeister sitzt auch Ansgar Scharnke in einer Kiste. Zum Auftakt im Promidreier, der als Mitfahrspaß für jedermann von Erwin Schüffel gesteuert wird. Dann aber als Rathauschef auch im Rasenden Rathaus, das aus der Bauhof-Werkstatt stammt. Viel Beifall gibt es, als Dieter Berthold den Alt-Bürgermeister Jürgen Henze, der 14 Jahre lang als Schirmherr fungierte, und Erwin Schüffel zu Ehrenmitgliedern des Vereins ernennt. Höhepunkt ist die Verleihung der wieder von Gunnar Kuhn originell gestalteten Pokale, die es für die schnellsten, die originellsten und auch für den langsamsten Fahrer gibt.

Ergebnisse: www.seifenkistenspektakel-neuenhagen.de