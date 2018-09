Gute Laune nach Noten

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Sogar halbiert ist das Rufus Temple Orchestra eine Wucht. Das konnten die Besucher der 584. Ausgabe von Guten-Morgen-Eberswalde erleben, die am Sonnabendvormittag im Innenhof des Paul-Wunderlich-Hauses zu erleben war. Katharina von Fintel (Gesang und Banjo), Fidelis Hentze (Kornett und Waschbrett), beide Brodowin, sowie Nikolai Scharnofske (Kontrabass und Saxophon), Eberswalde, sind erstmals in der Erfolgsreihe aufgetreten, die seit Juli 2007 für kulturelle Vielfalt im Zentrum der Barnimer Kreisstadt sorgt. Die überdies erstmals zum Trio geschrumpfte Kapelle hat ihr gut aufgelegtes Publikum vom ersten Ton an begeistert. Ihre federleichte Hitparade des Hot Jazz und Ragtime der zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts wurde häufig mit Zwischenapplaus belohnt. Heftigen Beifall gab es auch, als die Musiker erklärten, das Stück „Lazy River“ („Träger Fluss“) sei dem Finowkanal gewidmet. Die Nummern waren so mitreißend, dass mancher Zuhörer Beine und Kopf nicht mehr stillhalten konnte.

Das Rufus Temple Orchestra hat in Eberswalde unter anderem bereits im Studentenclub und in der Friedenskirche Finow Konzerte gegeben – und ist überall für seine Gute-Laune-Offensive gefeiert worden

In diesem Monat gibt es noch zwei Guten-Morgen-Eberswalde-Ausgaben: Am 22. September ist das Duo Saltim’band mit französischen Chansons und deutschen Liedern zu Gast, für den 29. September wird zur Provinziale-Preview eingeladen. Denn das 15. Filmfest Eberswalde steht vor der Tür. Vom 6. bis 13. Oktober wird das Paul-Wunderlich-Haus wieder zum Lichtspieltheater. „Mit der Vorschau auf die Provinziale wollen wir Lust darauf machen, sich mit allen Sinnen auf das Abenteuer Kino einzulassen“, sagte Tim Altrichter von den Guten-Morgen-Organisatoren, die auch beim Filmfest mitmischen. Die Programmhefte für das Großereignis liegen druckfrisch vor. Gleiches gilt für die Angebote des Festivalclubs der Provinziale.