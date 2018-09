Handwerker werben für ihre Kunst

Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Zum ersten Handwerkertag auf dem Areal des Schweizerhauses präsentierten sich am Sonnabend Vertreter von 20 Betrieben aus der Region. Sie warben für das Handwerk und um Nachwuchs.

Das Schweizerhausareal ist, nicht zuletzt durch die gerade abgeschlossene Sanierung des Hauptgebäudes, auch eine Dauerwerbeausstellung für gutes, ehrbares Handwerk. Darauf hat Marion Krüger, als Heimatvereinsvorsitzende neben Bürgermeister Jörg Schröder Gastgeberin des Handwerkertages, zu Eröffnung der gut besuchten Veranstaltung hingewiesen.

Wolf-Harald Krüger, Präsident der Handwerkskammer Frankfurt, machte deutlich, welches Image das Handwerk hat und warb dafür, es auch offensiver zu bewerben. Ein Meister habe den Ausbildungsgrad eines Bachelors und es sei oftmals nicht nötig, erst mit dem Umweg über das Abitur zur eigentlichen Lebensaufgabe zu finden. Besuche bei den Handwerksbetrieben orientieren wirksam bei der Berufewahl. Dass das Erwerben des Meisterbriefes keine billige und leichte Sache ist, das betonte Krüger zur Übergabe des „Meisterbonus“ der Handwerkskammer an den Straßenbaumeister Heiko Dehn aus Gusow-Platkow. Dehn erhält einen Zuschuss von in Höhe von 1500 Euro zu den Ausbildungskosten. Krüger betonte, was es bedeutet, wenn gerade in einem kleinen Betrieb eine Qualifizierung erfolgt, die leicht bis zu 12 000 Euro kosten kann.

Bilderstrecke Handwerkertag um Schweizerhausareal Bilderstrecke öffnen

Landrat Gernot Schmidt erklärte, dass der Familientradition im Handwerk wieder größere Bedeutung zukommt und dass junge Leute durch Meisterschaft begeistert werden können. Und nicht zuletzt müsse gute Arbeit auch ihren Preis haben, müsse Arbeit gut bezahlt werden, so dass die Handwerker auch ein selbstbestimmtes Leben führen können.

Die Handwerker hatten eine Berufeparcours aufgebaut und konnten ihre Kunst sogar an Elementen des Schweizerhausareals demonstrieren. So zeigte Uwe Tauer, wie er die aus Natursteinen bestehende Stützmauer unterhalb der Orangerie saniert. Peter Heese vom Malereifachbetrieb Mielke hatte bereits die große Tore der Technikhalle abgeschliffen, um sie zu streichen. Eine interessante Arbeit, denn diese Tore haben noch Details wie Oberlichter, die die Aufgabe anspruchsvoll machen. Die Malerinnung mit Obermeister Sven von Dyk stellte ihr Berufsfeld vor.

Bäckermeister Michael Klemt hatte mit Stefan Strehlow eine besondere Möglichkeit, für sein Handwerk zu werben. Bereits am Freitag hatten die Bäcker den neuen Feldbackofen erstmals angeheizt. Natürlich nicht, ohne ihn zuvor von Seelows Schornsteinfegermeister Mario Glenz abnehmen zu lassen.

Jugendliche, nach Ansicht der Veranstalter hätten es mehr sein können, konnten sich von Andres Lagansky vom ÜAZ Frankfurt in die Faszination des Zimmererhandwerkes einweihen lassen, oder bei der Firma Stahnke selbst Hand anlegen, um ein Gewinde zu schneiden. Thomas Böhmel begeisterte die Schüler dafür. Man konnte auch mit gestandenen Gesellen wie Steffen Kiepke ins Gespräch darüber kommen, wie denn der Handwerkeralltag, dem Fall bei der Elektrofirma Krautzig, aussieht. Lagansky erinnerte an den UTP-Unterricht, der einst dafür gesorgt hatte, dass Schüler in Betriebe hineinschnuppern können. Bürgermeister Jörg Schröder versicherte, dass dies nicht der letzte Handwerkertag in Seelow war.