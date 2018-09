Lebensfreude dominiert beim 25. Erntefest

Ulf Grieger

Zechin (MOZ) Die Vorzeichen für das 25. Zechiner Erntefest standen nicht gut. Die Ernte blieb wegen der Feuchtigkeit im vorigen Herbst und der Trockenheit in diesem Sommer hinter den Erwartungen zurück, erklärte Enrico Krüger, Vorsitzender der Agrargenossenschaft Oderbuch (Ago): „Wir hatte schon überlegt, ob wir das überhaupt feiern sollen.“.

Die Situation sei auch für den Rinderbestand schwierig, so Krüger weiter. Da das Weidegras auf den Oderwiesen kaum nachwächst, muss jetzt bereits das für den Winter gedachte Futter zugegeben werden. Und die Milchpreise seien noch immer zu niedrig. „Wir haben uns in polnischen Betrieben umgesehen, die an die selben Molkereien liefern wie wir. Sie haben modernste Anlagen. Dort sind aber nicht so strenge Vorschriften einzuhalten, wie bei uns“, berichtet er. Angesichts dieser Konkurrenz sei es nicht verwunderlich, dass es in Märkisch-Oderland kaum noch lohne, eine Kreistierschau zu organisieren, sagt Krüger, der auch Mitglied im Vorstand des Rinderzuchtverbandes ist. In den letzten zehn Jahren haben kreisweit 268 Kuhställe geschlossen.

Und doch war es gut, dass die Ago und die Mila das Fest organisiert haben. Die Probleme wurden hinten angestellt und die Lebensfreude dominierte. Das zeigte sich auch beim Festumzug, der dank der Teilnahme des Zechiner Bulldogvereins einer der längsten im Kreis wurde. Aber auch viele Familien beteiligten sich. Kinder hatten Rasentraktoren und Anhänger besetzt und freuten sich über die Dorfrundfahrt.

Auf dem Ago-Gelände gab es einen traditionellen Bauernmarkt, auf dem sich unter anderem der Neufriedländer Straußenfarm, der Alt Tuchebander Oderbruchhof, Janina Briesemeister mit ihren Fotoprodukten und Susanne Eigenfeldt mit ihrer Altreetzer Keramik beteiligten. Der Zechiner Kleintierzüchterverein hatte Zuchterfolge ausgestellt. Es gab auch größere Tiere zu bestaunen. Aus Platkow, Altreetz und Sophienthal waren Kälbchen und Kühe zu einer Tierschau herangefahren worden, die die Leistungsfähigkeit der Tierhalter demonstrierte.

Beim Kulturprogramm haben die Lokalmatadoren der Line-Dance-Sektion des Sportvereins „Die Sunflowers“ Kostproben ihren Könnens gegeben; am Wettmelkstand und an Infoständen gingen die Landwirte auf Nachwuchswerbung. Zumindest mit den Kälbchen gewannen sie dabei die Kinderherzen.