90-Jährige verliert Kontrolle über Auto

Mandy Oys

Oranienburg (MOZ) Das Auto habe einen Satz gemacht und sei nicht mehr zu kontrollieren gewesen. So steht es im Bericht der Polizei, die die 90-jährige Fahrerin nach dem Unfall am Ostweg Sonntagnachmittag befragte. Sie habe sich ans Steuer gesetzt, wollte aus der Parklücke fahren. Stattdessen gab sie so stark Gas, dass ihr Wagen mit einem 50 Meter entfernten VW zusammenstieß. Beide Autos wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die 90-Jährige musste ihren Führerschein noch vor Ort abgeben, sagt Ariane Feierbach von der Polizeidirektion Nord. Es sei eine Mitteilung an die Straßenverkehrsbehörde geschickt worden, die ihre Fahrtauglichkeit überprüfen soll. Die 90-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von 0,19 Promille.