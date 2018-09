Kampfabstimmung um SPD-Kandidaten

dpa

Potsdam (dpa) Bei der Wahl des Brandenburger SPD-Kandidaten zur Europawahl wird es an diesem Samstag zu einer Kampfabstimmung kommen.

Der SPD-Landesvorstand hatte die frühere Juso-Landeschefin Maja Wallstein (32) einstimmig vorgeschlagen. Daneben treten Simon Vault (40), einst Redenschreiber unter anderem von Ex-Außenminister Sigmar Gabriel, und der Chef der Jusos in der Uckermark, Paul-Ivo Drenske (21), an, wie die Partei am Montag mitteilte.

Die bisherige Brandenburger Europaabgeordnete Susanne Melior (60) kandidiert nicht wieder. Die SPD wird zur Europawahl mit einer Bundesliste antreten. Dort hatte bisher jedes Bundesland mindestens einen Kandidaten auf einem aussichtsreichen Platz. Die Bundes-SPD wird über die Kandidaten endgültig im Dezember entscheiden. Bei der Landesdelegiertenkonferenz am Samstag in Wildau (Dahme-Spreewald) werden als Hauptredner SPD-Regierungschef Dietmar Woidke und SPD-Vizechef Olaf Scholz erwartet.