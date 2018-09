Familien feilschen freudig mit Familien

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Tina Fischer ist hellauf begeistert. Über die beiden Kleidchen, die sie für ihre beiden Töchter, Lea (2) und Laura (4), für zusammen zwei Euro erstehen konnte. „Ein echtes Schnäppchen“, findet die gebürtige Eberswalderin, die inzwischen in Bernau lebt und am Sonnabend zum ersten Flohmarkt an der Kita „Kinderparadies Nordend“ gekommen ist. Und über die Gelegenheit, kurz in ihre Vergangenheit reisen zu können. „Hier bin ich selbst als Kind betreut worden und habe mich wohlgefühlt“, blickt die junge Mutter zurück. Auch deshalb habe sie sich über die Initiative gefreut, einen Förderverein für die Stätte zu gründen, die sich in Trägerschaft der Stadt Eberswalde befindet.

Noch stehen André Richlick und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter am Anfang. Zur Gründungsversammlung ihres Fördervereins laden sie für den 18. Oktober, 20 Uhr, ins Restaurant „Mundtshof“ ein. „Jeder Interessierte ist uns zu diesem Treffen willkommen“, sagt der Initiator.

Was Eltern bewegen können, wenn sie an einem Strang ziehen, haben sie mit der Flohmarkt-Premiere bewiesen. 24 Stände sind auf dem Hof der Kita an der Neuen Straße 13 zu finden, der damit bestens gefüllt ist. Ausschließlich Textilien in Kindergrößen, Spielzeug und Bücher sind im Angebot. Zur Freude der zahlreichen Besucherinnen und Besucher, die fast alle mit der Familie kommen und fast mühelos fündig werden. Zum Beispiel am Stand von Ernestine Kleest aus Nordend, die Bekleidung anbietet, aus der ihr Sohn Wotan (2) viel zu schnell herausgewachsen ist. „Die Sachen, in die mein Großer, der sechsjährige Armin nicht mehr passt, hebe ich für meinen Kleinen auf“, sagt die junge Mutter, deren Kinder in die Kita „Kinderparadies“ gehen.

Auch Erik (8) und Linnea (5), die Kinder von Kay Patzwald aus Nordend, werden in der Einrichtung betreut, die von Krippe bis Hort etwa 170 Kinder zählt. „Für uns ist es das erste Mal, dass wir als Verkäufer an einem Flohmarkt teilnehmen. Sonst schauen wir als Käufer nach netten Angeboten“, sagt der Papa. Es sei ein Gebot der Sparsamkeit, dass gut erhaltene Textilien nicht weggeworfen würden, wenn sie dem eigenen Nachwuchs nicht mehr passten. Und die Sachen weiter zu verwenden, sei überdies praktizierter Umweltschutz.

Einen Euro pro laufenden Meter zahlen die Gelegenheitshändler als Standgebühr. „Unsere Einnahmen kommen ohne jeden Abstrich der Kita zugute“, verspricht André Richlick, der sich nach dem tollen Auftakt vorstellen könnte, dass der Verein weitere Flohmärkte organisiert. Auch andere Aktionen soll es geben – mit dem Ziel, Spenden für die Kita zu erwirtschaften. Der Hof vom „Kinderparadies Nord-end“ könnte unter anderem einen Bolzplatz und eine Matschstraße vertragen, findet er.