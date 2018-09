Versteigerung spült Geld in Vereinskasse

Heike Jänicke

Beiersdorf (MOZ) Mit schnellen Handgriffen dreht Madlen Preuß unterm Festzelt den pinkfarbenen Luftballon. Der Gummi quietscht. Seit zehn Jahren begeistert die junge Ladeburgerin Kinder mit ihren Luftballon-Kunststücken. Im Nu hält sie ein Einhorn in der Hand. Das hat sich die dreijährige Anny gewünscht, die mit ihrer Mama Stephanie Franke am Sonnabendnachmittag aus Heckelberg nach Beiersdorf gekommen ist. Und mit ihr viele weitere – Einheimische, aber auch Berliner, Leute aus den Nachbarorten. Sie alle wollen dabei sein, wenn nach alter Tradition die Erntefrüchte versteigert werden. Zwei Wagen sind voll damit – Kürbisse, Blumenarrangements, Marmeladen, Keramik und sogar ein Gutschein für eine Rehkeule findet sich darunter. Gespendet haben die Gaben die Beiersdorfer selbst.

Bürgermeister Willi Huwe, der gleichzeitig Vorsitzender des veranstaltenden Vereins Kirche und Mühle Beiersdorf ist, freut sich über so viel Spendenbereitschaft und bedankt sich bei allen. Zuletzt sei der Erlös in die Finanzierung der 750-Jahr-Feier geflossen. Doch weil die jetzt Geschichte ist, gibt es einen neuen Zweck. In der Vereinsrunde sei man sich einig geworden, dass der Erlös in die Sanierung des Kirchturms fließen soll, lässt Willi Huwe wissen. „Das sind Dinge, die uns alle im Dorf interessieren“, so der Bürgermeister. Und dann überlässt er Birgit Bandemer, ebenso Mitglied des Vereins Kirche und Mühle Beiersdorf, und Rebecca Huwe von den Ball-Elfen das Feld.

Kürbis, Brombeergelee, Zwiebelbund, Zucchini – Birgit Bandemer bietet alles feil und fordert die Gäste auf, nicht auf ihren Portemonnaies sitzen zu bleiben. „Das sind richtige Bio-Äppel. In Berlin gibt’s nur verseuchte. Da will keene Made rein“, preist die Beiersdorferin im Berliner Dialekt einen Beutel mit Boskop-Äpfeln an. Die Leute lassen sich nicht lange bitten. Ein um die andere Spende geht an Mann und Frau. Auch der von Brit Kademann aus Wilmersdorf zubereitete „Beiersdorfer Erntedankfest-Drink“. Den Cocktail hat die junge Frau von der Bar kurz vorher aus frischen Zutaten zubereitet. „Wir sind vom Verein eingeladen worden“, erzählt Brit Kademann, die zusammen mit zwei Freunden die Gäste mit leckeren Getränken versorgt.

Nebenan wird Kuchen verkauft, von den Beiersdorfern selbst gebacken. Und Gegrilltes darf nicht fehlen. Den Posten des Grillmeisters hat Ronny Krüger übernommen. Würstchen und Steaks brutzeln auf dem heißen Grill. Ronny Krüger macht das gern. Er ist nicht nur Mitglied im Verein Kirche und Mühle Beiersdorf, sondern auch Vorsitzender der Angelfreunde Beiersdorf. „Wir sind eine Gruppe von 15 Leuten, die sich um den Dorfteich kümmern“, berichtet er. „Wir sorgen dafür, dass der Teich sauber bleibt und immer genügend Fische drin sind“, sagt er. Und geangelt werden darf dort natürlich auch. „Die Einheimischen kostenfrei“, betont Krüger. Die in der Nachbarschaft am Sonnabend im Räucherofen hängenden Forellen allerdings stammen nicht aus dem Beiersdorfer Teich. Die hat Manuel Schulz von der Oderfisch GmbH Wriezen mitgebracht. Seit Jahren schon kommen sie nach Beiersdorf, erzählt der Mitarbeiter. Und das ganz zur Freude der Besucher. Denn seine Fischbrötchen und die Forellen gehen weg wie warme Semmeln.

Derweil sind die Wagen mit den Gaben leer. 341 Euro haben die Gäste dafür gezahlt. Noch einmal 91 Euro ertanzt am Abend das Männerballett. Seit elf Jahren gibt es die Gruppe um Herbert Aurich. „Wir sind zwischen zwei und vier Männer, heute aber nur zu zweit“, sagt der Beiersdorfer. Drei Tänze bekommen die Besucher zu sehen. Und weil der Auftritt für den Verein gratis ist, lassen die Männer nach dem Auftritt den Hut herumgehen. Da klingelt es ordentlich.