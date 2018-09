MOZ

Erkner (MOZ) Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr in der Woltersdorfer Straße in Erkner gekommen.

Aus bisher ungeklärter Ursache stießen im Einmündungsbereich vom Flakenseeweg ein Autofahrer mit seinem Opel und ein Fahrradfahrer zusammen. Der 71-jährige Radfahrer stürzte daraufhin und verletzte sich dabei. Das meldete diePolizeidirektion Ost am Montag.

Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Der 25-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf ungefähr 1500 Euro.