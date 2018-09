Forschen & Experimentieren gehören zum Alltag

red

Mittelmark Sieben Kindertageseinrichtungen und ein Hort wurden im Rahmen des Netzwerkfestes zum 10-jährigen Jubiläum des Netzwerks „Kleine Forscher Unionhilfswerk Brandenburg“ in Beelitz-Heilstätten als „Haus der kleinen Forscher“ von der gleichnamigen Stiftung zertifiziert.

Die Einrichtungen erhielten die offizielle Plakette aufgrund ihres anhaltenden Engagements bei der Förderung frühkindlicher Bildung in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Technik. Als besonderer Höhepunkt konnte die 100. Zertifizierung im Netzwerk vergeben werden. Forschen und Experimentieren gehören in zertifizierten Kitas zum Alltag der Kinder. Die pädagogischen Fach- und Lehrkräfte der Einrichtung bilden sich regelmäßig fort, um die Mädchen und Jungen bei ihrer täglichen Entdeckungsreise kompetent zu begleiten. Möglich wird dies durch die gemeinsame Initiative des Netzwerks „Kleine Forscher Unionhilfswerk Brandenburg“ und der gemeinnützigen Stiftung „Haus der kleinen Forscher“. Durch die Unterstützung der Landkreise Potsdam-Mittelmark und Havelland sowie Spenden regionaler Unternehmen und Kooperationen mit Vereinen, konnte die Zertifizierungsveranstaltung und in diesem Jahr gleichzeitig das 10-jährige Jubiläum des Netzwerkes im Rahmen eines Netzwerk- und Experimentierfestes gefeiert werden.

Viele der Experimentierstationen wurden durch Auszubildende des OSZ Teltow und der Fachabiturklassen Soziales des OSZ Werder vorbereitet und vor Ort betreut. So wurde das Gelände des Feuerwehrtechnischen Zentrums in Beelitz-Heilstätten für einen Vormittag trotz Regen zu einem bunten und erlebnisreichen Schauplatz, der für die 555 Kinder und deren 90 Erzieherinnen und Lehrerinnen viele Überraschungen und neue Experimentierideen bereithielt.

Unter den Wiederholungstätern ist auch der Hort „Geschwister Scholl“, der bereits die vierte Zertifizierung in Empfang nehmen konnte. Bei der Übergabe der Plaketten und Experimentierkisten, die jede Einrichtung bekam, wurde Nadine Syring, Netzwerkkoordinatorin und Projektleiterin, unterstützt von Landrat Wolfgang Wolfgang Blasig und Andreas Sperlich, dem Geschäftsführer Unionhilfswerk Sozialeinrichtungen Brandenburg gGmbH. „Mehr als 40.000 Kinder haben über unser Netzwerk bereits Zugang zu den Experimentiermaterialien, -ideen und -projekten des „Haus der kleinen Forscher“ bekommen. Die mehr als 100 Zertifizierungen, die wir seitdem in unserer Region vergeben konnten, zeigen einmal mehr wie engagiert und motiviert die Erzieherinnen und Lehrerinnen in den Einrichtungen arbeiten und was man trotz sehr begrenzter Ressourcen in einem Netzwerk bewegen kann! Wer weiß, vielleicht schlummert unter den vielen kleinen Forscherinnen und Forschern ja einer der nächsten Nobelpreisträger oder eine nächste Nobelpreisträgerin“, schmunzelt Nadine Syring Netzwerkkoordinatorin des Netzwerks „Kleine Forscher Unionhilfswerk Brandenburg“.

Als besonderes Highlight konnte eine von der USE, Union Sozialer Einrichtungen gemeinnützige GmbH, produzierte und gesponserte „Protopaso“ (Bewegungsbaustelle) im Wert von 1.400 Euro unter den Einrichtungen verlost werden. Andreas Sperlich zog die „Kita Wellenreiter“ und ließ damit viele Kinderaugen aus Brandenburg an der Havel leuchten. Gleich im Anschluss zog auch Stefan Rabl von ALBA Berlin einen Umschlag aus der Losbox und übergab einen Gutschein für einen Ausflug in die Recyclinganlage inklusive Abholung mit dem ALBA Berlin Profi-Bus an den Hort „Geschwister-Scholl“ aus Bad Belzig.

Als lokaler Netzwerkpartner der Stiftung Haus der kleinen Forscher bietet das Netzwerk Kleine Forscher Unionhilfswerk Brandenburg seit Januar 2013 zahlreiche und vielfältige Workshops, „In-Haus-Schulungen“ und Veranstaltungen an,in denen ErzieherInnen und LehrerInnen mit Experimenten vertraut gemacht werden (Termine unter www.KleineForscher-bb.de).