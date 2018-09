Weil die Hilfe direkt und vor Ort ankommt

Simone Weber

Rathenow Elke Dartsch sammelt weiter. „Über Ostern fliege ich wieder, zum dritten Mal nach Gambia, um weitere Spende in die Region Kitty zu bringen und mich vor Ort über Fortgang der Hilfsprojekte zur Selbsthilfe der Bewohner zu informieren“, berichtet die Kreisstädterin „Dank der bisherigen Spenden der Rathenower und Havelländer konnten schon viele Orangenbäume im Dorfgemeinschaftsgarten gepflanzt und deren Bewässerung gesichert werden. Von den Erträgen des Gartens leben 100 Familien. Der zweite ist im Aufbau.“

Während es noch etwa ein halbes Jahr dauert bis zur nächsten Reise in den westafrikanischen Küstenstaat, werden die Spendenkoffer aber bereits am 1. Oktober voraus fliegen. „Die Menschen, die unsere Hilfsprojekte weiter unterstützen möchten, bitte ich bis Ende September die Koffer wieder kräftig mit Spenden zu füllen“, so Elke Dartsch, die zuletzt auf dem Rathenower Stadtfest über ihr Engagement informierte. Gebraucht werden vor allem Schulmaterialien wie Kugelschreiber, Bunt- und Bleistifte, Schulhefte, Schreibblöcke, Ausmalbücher und Schreib- und Malkreide. Aber auch Hygieneartikel wie Zahnbürsten, Zahncreme und kleine Plastikbecher sowie nicht mehr benötigte Brillen oder Blutdruckmessgeräte nehmen die Helfer gern entgegen. Während ihres dritten Aufenthalts vor Ort möchte Elke Dartsch auch Kinder- und flache Sommerschuhe in jeder Größe, ebenso Badelatschen, Turn- und Fußballschuhe für Kinder und Jugendliche verteilen.

„Die Hilfen kommen direkt vor Ort an und helfen den Menschen nachhaltig, sich in ihrer Heimat eine Existenz aufzubauen“, sagte Gitti Antoniewicz vom Verein der hiesigen Wohnungsbaugenossenschaft „RWG bewegt“ , als sie im Namen des Vereins am Stadtfeststand wieder eine Spende in Höhe von 100 Euro übergab. „Dadurch können die Menschen in ihrem Land bleiben und müssen nicht aus wirtschaftlichen Gründen nach Europa und Deutschland flüchten.“

Mit ihrem Info- und Spendenstand gastiert Elke Dartsch auch zur Abschlussveranstaltung der Interkulturellen Woche im Havelland, am 29. September, 10.00 bis 17.00 Uhr, im Optikpark. Dort können die Rathenower auch für weitere Orangenbäume spenden. Spenden ferner im Büro des westhavelländischen Bündnisses für Familie in der Berliner Straße 82 sowie im Bresi Store in der Musikbrauerei abgegeben werden. Später abgegebene Spenden nimmt Elke Dartsch zu Ostern 2019 mit nach Gambia.