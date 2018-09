Fibromyalgie, das unterschätzte Leiden

Silvia Passow

Falkensee Bereits am Mittag waren über hundert Betroffene und Ratsuchende zum Thema Fibromyalgie kürzlich in die Stadthalle gekommen. Eine der Besucherinnen kommt aus Altlandsberg. Sie hat eine lange Fahrt auf sich genommen um hier Hilfe zu finden. Ihren Namen mag sie lieber nicht nennen. Dabei hat sie nichts zu verbergen. Sie ist krank, doch diese Erkrankung brachte ihr so manche weitere Wunde ein, Linderung ist so nicht zu erwarten. Um so glücklicher zeigt sie sich, hier in Falkensee andere, ebenfalls Betroffenen begegnen zu können.

Viele der Besucherinnen in der Stadthalle kennen dieses Gefühl, Schmerzen am ganzen Körper, eine lähmende Müdigkeit, tiefe Erschöpfung trifft es eher. Schlafstörungen, Wortfindungsstörungen, Konzentrationsstörungen. „Ich bin seit Monaten krankgeschrieben, war gerade in der Reha. Ich würde so gern wieder arbeiten gehen. Ich weiß nur nicht, wie. Ich kann mich nicht konzentrieren, wie soll ich das schaffen?“ Karin Klemme, Begründerin der Selbsthilfegruppe Fibromyalgie für Falkensee und Umgebung, nickt. „In Eberswalde wird bald eine neue Selbsthilfegruppe entstehen“, sagt sie. Kontaktdaten werden ausgetauscht. Die Frau nimmt alles entgegen und dankt. So etwa drei bis vier Jahre erzählt sie, habe sie auf eine Diagnose warten müssen. Bis dahin waren Sprüche wie: „Stress muss man eben abkönnen“, oder: „Hab dich nicht so,“ ihre Begleiter. Jetzt kennt sie ihre Diagnose mit Namen. „Ich fühle mich damit allein gelassen und überfordert“, sagt sie.

Karin Klemme weiß genau, was die Erkrankten durchleben. Sie selbst erhielt im Jahr 2000 ihre Diagnose. „Sehr schnell, das war ein Glücksfall“, sagt sie und findet lobende Worte für ihren Arzt. Auf der Krankheit ausruhen, untätig bleiben, fiel ihr niemals ein. Sie gründete mit anderen Betroffenen vor 15 Jahren eine Selbsthilfegruppe im Rahmen der Fibromyalgie-Liga für Falkensee und Umgebung. Seitdem ist sie unermüdlich am Ball, hilft in allen Regionen Berlins und Brandenburgs weitere Selbsthilfegruppen aufzubauen. Wissen vermitteln, Kontakte knüpfen, vernetzen, das Handwerkszeug an die Hand geben. Unterstützt wird sie dabei von ihrer Co-Vorsitzenden Cornelia Hennefuß. Auch Hennefuß leidet an Fibromyalgie, auch sie weiß, was es heißt diffuse Beschwerden zu erleben und damit in Erklärungsnotstand zu kommen. Etwa 200 Betroffene im Raum Falkensee und Umgebung helfen sie mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit. Eine anstrengende Aufgabe, sagt Hennefuß aber: „Ich sammle dabei auch wieder viel Kraft und Energie.

Aufklären wollten die Frauen an diesem Tag in der Stadthalle. Viele Selbsthilfegruppen sind gekommen, Spezialisten halten Vorträge, an Informationsständen liegt alles aus, was das Leben mit der Krankheit erträglicher macht oder Freude bringt. Letzteres ist ganz besonders wichtig, bestätigen Klemme und Hennefuß. „Alles was gut tut“, fasst Klemme das zusammen. Denn die Schmerzen und Beeinträchtigungen führen auch zu Depressionen. Beide sind sich sicher, die mit der Erkrankung in Verbindung stehende Depression ist nicht Teil der Erkrankung, sondern eine Folge daraus.

Es gibt kein eindeutiges Diagnoseverfahren, dass auf eine Fibromyalgie hinweist. Die Krankheit selbst ist seit rund dreißig Jahren als eigenständige Krankheit bekannt. Die Symptome sind sehr unterschiedlich, in Ausprägung und Variation. Dem Arzt bleibt keine andere Möglichkeit, als jede andere in Frage kommende Erkrankung auszuschließen, was dann übrigbleibt, kann Fibromyalgie sein. Ein langwieriges Verfahren.

Unheilbar heißt nicht, dass keine Linderung möglich wäre. Doch so verschieden wie die Symptome sind auch die Therapien. Schmerzmittel schlagen nicht bei jeder Patientin gleich an, die Erfolge sind hier ganz verschieden. Das soll auch für Cannabis gelten, dass hier inzwischen zum Einsatz kommt. Bewegung, das gilt als sicher, hilft. Die Selbsthilfegruppe in Falkensee bietet hier ein breit gefächertes Programm, besonders Gymnastik, zu Wasser und an Land. Die Ernährung kann, muss aber keine Rolle spielen. Ansonsten gilt auch hier wieder der Freudefaktor. Basteln, Handarbeiten, gemeinsame Ausflüge und Feiern. Lebensfreude erhalten oder wiederbringen.

Rund zwei Prozent der Deutschen leidet unter Fibromyalgie, über 80 Prozent sind Frauen im Alter zwischen 40 und 60 Jahren. Aber auch Kinder und Jugendliche können erkranken. Nach heutigen Wissen gibt es nicht die eine Ursache für die Erkrankung, vielmehr ist es eine Kombination aus unterschiedlichen Faktoren, auch genetische Veranlagung gilt als eine Möglichkeit. 62 bis 86 Prozent der Erkrankten leiden unter Depressionen.

Die Fibromyalgie-Liga für Falkensee und Umgebung trifft sich einmal im Monat. Klemme und ihr Team beraten zu allen Fragen rund um das Thema. Telefonische Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Kontakt Karin Klemme: 0173 608 48 66, Cornelia Hennefuß: 0176 287 18 701.