Kulturverein pflegt Grabstellen

Irina Voigt

Hoppegarten Der Tag der offenen Türen beim Kulturverein Grünes Tor ist durchaus wörtlich zu nehmen. Schließlich bietet sich nicht immer die Möglichkeit, auch mal einen Blick ins Archiv zu werfen. Die nutzte am Sonnabend Thomas Propp. Der Neuenhagener Steinmetzmeister ist eines der neuen Mitglieder im Verein und interessiert sich naturgemäß auch für die Aktivitäten in der Denkmalpflege auf dem Friedhof, der sich die entsprechende Arbeitsgruppe im Verein verschrieben hat. Eine wissenschaftlich fundierte Grundlage für die weiteren Arbeiten zum Erhalt alter Grabstellen, so berichtet Jutta Sachtleber aus dem Verein, sei eine Masterarbeit, die Christina Fromm von der TU Denkmalpflege recherchiert und dokumentiert habe. In Ergänzung mit einem alten Bestattungsbuch und einem Lageplan von Grabstellen könnten nun dringende Erhaltungsarbeiten in Angriff genommen werden.

Mit den historisch bedeutsamen Grabstätten und Grabsteinen auf den beiden in Dahlwitz-Hoppegarten gelegenen Friedhofsbereichen – dem ab 1884 angelegten vormalig kirchlichen Friedhof und dem ab 1921 angelegten kommunalen Friedhof – besitzt die Rennbahngemeinde steinerne Erinnerungen an Persönlichkeiten, die den Ort in der Vergangenheit geprägt haben. „Auf beiden Friedhöfen befinden sich Grabstätten von Personen von rennsportgeschichtlicher und damit auch überregionaler Bedeutung“, sagt Jutta Sachtleber. Dem Kulturverein liegen Erhalt und Pflege der Grabstellen am Herzen. Etliche Hoppegartener bringen sich da praktisch ein, wie die Mitglieder des Garagenvereins, die Gräber in Pflege genommen haben. Aber mit dem Harken und Heckenschneiden ist es bei Weitem nicht immer getan. Auf der Grundlage der Masterarbeit haben die Vereinsmitglieder Kontakt zum Landesamt für Denkmalpflege aufgenommen und einen Gräberkatalog erstellt, der die notwendigen Arbeiten aufzeigt.