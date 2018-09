In Ludwigsaue werden doch keine Häuser gebaut

Marco Winkler

Ludwigsaue (MOZ) Direkt an der Festwiese in Ludwigsaue sollten Einfamilienhäuser entstehen. Gegen das Vorhaben regte sich Widerstand im Ort, der jüngst hoch kochte. Laut Investor Reiner Leifert ist das Projekt aber nun endgültig vom Tisch.

31 Häuser in Ludwigsaue. Für viele Bewohner zerstörte die Vorstellung ihre Idylle. Sie befürchteten, dass sich der Charakter des Ortes zu sehr verändern und die Natur Schäden davontragen könnte. Auf dem Herbst- und Drachenfest am Sonnabend standen Gegner des Vorhabens genau dort, wo die Häuser – abweichend vom Anfangsplan sollten später nur noch 15 gebaut werden – entstehen sollten. Sie sammelten Unterschriften, bezogen sich dabei auf die Natur, die es zu schützen gelte. Das Unternehmen des Investors Reiner Leifert, auf Eigentum der Beetzer Landwirtschaftsgesellschaft Belafarm Bauland zu errichten, wurde auf roten Plakaten als „Ausnahmezustand am Wald“ bezeichnet. Die Aktion vermittelte eine Dringlichkeit, die laut Ortsvorsteher Peter Winkler (SPD) und Bürgermeister Busse nicht angemessen sei.

„Schon vor anderthalb, zwei Jahren wurde das Vorhaben von der Stadt abgelehnt“, erklärt Busse. „Es liegt uns auch nichts vor. Kein Bebauungsplan, nichts. Noch nicht einmal einen Antrag gibt es“, bekräftigt er seine Worte. Das „Nein“ des Bürgermeisters zum Investor sei stets klar und deutlich gewesen. „Er hat mehrmals eine Absage von der Stadt bekommen.“

Ortsvorsteher Winkler schlägt in dieselbe Kerbe: „Die Pläne waren nicht in unserem Sinn.“ Er verweist auf den Landesentwicklungs- und Flächennutzungsplan. „Kremmen hat in Ludwigsaue keine Fläche zur Entwicklung durch Wohnbebauung frei.“

Dennoch blieben bei den Einwohnern in Ludwigsaue Zweifel. Auch durch ein kürzlich erst demontiertes großes Werbeschild, das den Baubeginn verkündete. Zudem habe es Immobilien-Inserate im Internet gegeben und zukünftige Hausbesitzer hätten sich schon als neue Nachbarn vorgestellt. Michael Wiersbitzki ist der Kopf hinter der privaten Bürgerinitiative Wiedehopf, die weit mehr als 70 Unterschriften sammeln konnte. „Wir haben mehr als 80 Prozent der Ludwigsauer hinter uns“, sagt er. Er kennt die Absagen, die Stadt und Baubehörde in Oranienburg dem Investor erteilten. Bauamtsleiterin Susanne Tamms bestätigte ihm, dass in Ludwigsaue „in nächster Zeit nichts passieren kann“, gibt Wiersbitzki das Gespräch wieder. „Aber Zeit ist relativ“, schiebt er nach. „Was ist in fünf oder zehn Jahren?“ Er verweist auf Brutpaare in der Gegend, Fasane, Wendehälse und den Wiedehopf. „Wir müssen die Natur schützen“, sagt er.

In Ludwigsaue herrschte Besorgnis, trotz Fakten der Stadt, blieb ein Bauchgefühl, dass ein Wohnpark doch noch entstehen könnte. Busse befürchtete schon eine Spaltung in Ludwigsaue. Investor Reiner Leifert dürfte nun aber auch letzte Gegner zufrieden stellen. „Ich habe mich dazu entschieden, auf das Bauprojekt zu verzichten“, sagte er am Montag auf Nachfrage dieser Zeitung. Er bekräftigte: „Der Wohnpark ist vom Tisch.“ Hintergrund dürfte für den seit 22 Jahren in Ludwigsaue lebenden Bauunternehmer der Widerstand gegen das Projekt gewesen sein. „Ich steige auch wegen des ganzen Stresses aus“, sagt er, „um den Druck von meiner Familie zu nehmen.“