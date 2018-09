Zwischen Nähe und Distanz

Daniela Windolff

Schwedt (MOZ) Wer malt denn heute noch Landschaften? Das fragt sich jemand, der genau das tut, mit Hingabe und wachem Blick für das Nahe und das Ferne und all das Schemenhafte, Diffuse, Übersehbare dazwischen. Volkmar Förster malt Landschaften. Den bleischweren Wolkenhimmel vor dem Regen, das Schilfufer am See. In seiner neuen Ausstellung in der Schwedter Galerie am Kietz nimmt der sächsische Künstler, der seit 2014 im uckermärkischen Funkenhagen lebt, den Betrachter mit auf seine Spaziergänge durch die Landschaft der Uckermark und schärft den Blick für all das Wunderbare und Verwundbare, das er entdeckt. Von der kleinen Rohrfederzeichnung in Schwarz und Weiß bis zum oppulenten großen Tafelbild im Farbenrausch reicht die Vielfalt der Werke, die Förster in den Schwedter Galerieräumen zeigt. Die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema Landschaft ist dem Maler Volkmar Förster wichtig. „Die Demut der Menschen vor der Großartigkeit der Schöpfung ist abhanden gekommen“, beschreibt der Künstler es selbst. In der Uckermark hat er diese Demut wieder gespürt und lässt sie in seinen Bildern auch den Betrachter fühlen. Das allein füllt eine Ausstellung. Doch das allein ist nicht Volkmar Förster.

Nebenan im Speicher zeigt sich der Künstler von einer anderen Seite. Förster setzt sich mit gesellschaftlichen, politischen Themen auseinander, die sich in gelebtem Leben, in Biografien aus 40 Jahren DDR widerspiegeln. Und dazu benutzt er alle Facetten der Kunst: die Malerei, die Musik, den Tanz. Er inszeniert Realität und Fantasie zu einem Gesamtkunstwerk, von dem er die Gäste zur Vernissage am Sonnabend zu kosten gab. Förster ist Bühnenbilder, Puppenspieler, Maler, Grafiker, Musiker. Für ihn sind die Grenzen der Kunst und ihrer Sparten fließend.

Volkmar Förster, 1939 in Chemnitz geboren, wurde von der Stasi dem politischen Untergrund zugerechnet, weil sie seine Art von Kunsterleben mit Sommerfest, Malerei, Puppenspiel, Musik mit vielen kritischen Liedermachern suspekt fanden. In Schwedt kann man eine Ahnung davon bekommen, was Kunst „zwischen den Zeilen“ ausdrücken kann. Und vielleicht ist Försters Schwarzes Schaf im nächsten Ausstellungsraum auch mehr als eine Kinderbuchillustration. Er macht eine ganze Herde daraus.