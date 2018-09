Geduldig zum Erfolg

Martin Terstegge\moz

Brandenburg Mit der TSG Lübbenau 63 hatten die Handballer des SV 63 Brandenburg-West die bislang schwerste Aufgabe in der Brandenburgliga zu bewältigen. Den Gastgebern wurde alles abverlangt, doch sie bestanden ihre Bewährungsprobe, siegten mit 30:25.

Bis dahin war es aber ein langer Weg. Zu Beginn hatte die West-Deckung arge Probleme mit den Lübbenauern. Viel ging über ihren Rückraumspieler Christoph Wilde, den Trainer Sven Schößler aber rasch unter Manndeckung stellte und ihn damit aus dem Spiel nahm.

Eine andere Waffe der Spreewälder war das Anspiel an den Kreis, wofür hauptsächlich Nicola Kuhlmey verantwortlich war. Auch er bekam seinen persönlichen Deckungsspieler verpasst und das Offensivspiel der Gäste geriet ins Stocken. In der 17. Minute führten sie noch mit 10:7, doch binnen drei Minuten stellten die Hausherren den 10:10-Ausgleich, auch durch bemerkenswerte Tore, her.

Das 9:10 entsprang einer dynamischen Einzelleistung Philip Kryszons, der sich gleich gegen drei Gegenspieler durchsetzte. Wie groß der Einsatzwille in der Mannschaft ist, zeigt, dass Philip Kryszon überhaupt in der Halle war. Er ist eigentlich beruflich in Italien, fand aber am Freitag einen günstigen Flug, konnte so das Abendtraining mitmachen und stand seinem Team am Samstag zur Verfügung ehe es am Sonntag wieder zurückging.

Den zehnten Treffer leitete Tom Kryszon mit einem präzisen Pass aus der eigenen Deckung auf Leroy Fleischer ein, die er Linksaußen sauber vollendete. So einfach kann Handball sein. Aber nicht jeden Konter verwandelten die Brandenburger. In einer kuriosen Szene stand erneut Philip Kryszon im Mittelpunkt. Er setzte sich wieder dynamisch durch, der Torhüter lag bereits in der linken Ecke, doch er haute den Ball an den rechten Pfosten. Solche Situationen bewirkten, dass das West-Team bis zur Halbzeit nicht über ein 14:14 hinauskam.

Geduld war bei den Gastgebern angesagt. Sie hatten dann nach zehn Minuten ihren großen Moment, den sie konsequent nutzten. Hier hatte Torhüter Jurij Benkendorf, der zu Beginn der zweiten Hälfte zwischen den Pfosten stand, seinen Anteil. Als er in der falschen Ecke liegend, rasch aufsprang, und mit einem Hechtsprung den Ball noch abwehrte, machte sich Resignation bei den Gästen breit. Innerhalb von vier Minuten bauten die West-Handballer ihren Vorsprung von 19:18 auf 24:18 (45.) aus.

Bei mehr Konzentration im Angriff hätte der Abstand leicht höher ausfallen können, doch zu häufig versuchten es die Gastgeber durch die Mitte, übersahen die beiden Außen. Dabei nutzten Leroy Fleischer und Max Schößler konsequent ihre Möglichkeiten. Dies ist aber schon „Jammern auf hohem Niveau“.

Trainer Sven Schößler freute sich auch über den Auftritt seiner Mannschaft: „Als wir in der Deckung umgestellt haben, lief es dann für uns. Das war ein ganz schwerer Gegner, der aber zum Ende, im Gegensatz zu uns, mit den Kräften nachließ. Ich möchte keinen aus der Mannschaft herausheben, alle haben alles gegeben, waren für den anderen da. Einen Extradank aber an Philip Kryszon, der es möglich gemacht hat, hier zu erscheinen. Die Zuschauer sind auf ihre Kosten gekommen und wir werden uns noch steigern.“

Jetzt sind erst einmal zwei Wochen Pause, in der Verletzungen auskuriert werden können. Wie zum Beispiel bei Magnus Wybranietz, der nur einen Kurzeinsatz hatte und zweimal erfolgreich zum Siebenmeter antrat. Weiter geht es am 29. September mit dem Auswärtsspiel beim Grünheider SV II.