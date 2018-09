Dank Ehrenamt, tierisch gut versorgt

Silvia Passow

Falkensee Bei geführten Entdeckertouren durch das Tierheim stellten die Aktiven vor Ort ihre Schützlinge, ihre Arbeit und sich selbst vor. Besucher des Tierheim Falkensee konnten sich zum Tag des Ehrenamtes über die vielfältoigen Angebote der ehrenamtlichen Tätigkeit für den Tierschutz informieren.

Im Dezember 2007 gründete sich der Tierschutzverein Falkensee und Umgebung e.V. bereits mit dem Ziel, ein Tierheim für Falkensee und Umgebung zu schaffen. Im Dezember 2009 war es dann soweit, das Tierheim konnte eröffnet werden. Was zunächst mit ein paar Zimmern zur Aufnahme von Katzen begann, hat sich gemausert. Inzwischen finden hier nicht nur Katzen eine Bleibe, auch Kaninchen, Vögel und mit dem 2015 eingeweihten Hundehaus auch herrenlose Hunde. Im Katzenhaus können inzwischen bis zu 46 Katzen und maximal drei Würfe untergebracht werden. Die Kapazitäten, wie viel Tiere auf welchen Raum leben dürfen, geben nicht die Tierheimmitarbeiter vor, sie werden gesetzlich geregelt. Um den Bedarf hier auch weiterhin abdecken zu können, stehen die nächsten Baumaßnahmen an. Noch gibt es räumliche Kapazitäten auf dem Gelände. Sie müssten allerdings erst hergerichtet werden. Wenn alles planmäßig läuft, sollen die Arbeiten für den Erweiterungsbau im nächsten Jahr starten.

Und wie schnell sich der Bedarf erhören kann, erfahren die Besucher bei der Runde durch das Katzenhaus. Erst vorgestern hat hier eine trächtige Katze acht Junge bekommen. Die Babys bleiben an diesem Tag von den Besuchern unbehelligt, Mutter und Kinder brauchen noch Ruhe. Erst nach zwölf Wochen werden sie vermittelt. Dafür schaut manch andere Katze aus Stube oder Freilauf zu den Besuchern hinüber. Und Leila, im großen Freigehege freut sich augenscheinlich über die Abwechslung und läuft den Gästen mauzend entgegen.

Die Hunde begrüßen die Besucher mit lautem Bellen. Bis auf einer. Seine Lordschaft Paddy Paddington liegt mit Ruhe und Gelassenheit in seinem Auslauf. Paddy lebt schon sehr lange im Tierheim, hat seinen Status von Vermittlungshund auf Tierheim-Maskottchen anheben können. Als solches hat er eine gewisse Berühmtheit erlangt. Ein paar Türen weiter, wohnt derzeit Wanda. Die einjährige Rottweiler-Dame sucht noch nach einem neuen Zuhause. Man hatte sie herrenlos und im nicht unbedingt vorzeigbaren Zustand im Brieselanger Forst gefunden. Ein paar Vollbäder später ist eine attraktive und neugierige Dame aus ihr geworden. Wanda mag andere Hunde nicht, über die Aufmerksamkeit von Menschen freut sie sich gleich. Wer Wanda adoptieren möchte sollte bedenken, dass Rottweiler viel Beschäftigung und Bewegung brauchen und in Brandenburg einen Maulkorb tragen müssen. Auch der blauäugige Jacko spielt gern. Der sechsjährige Rüde wartet ebenfalls auf ein neues Zuhause. Den klaren Blick hat er seinem Husky Erbe zu verdanken. Auch er benötigt viel Bewegung.

Mario Wanke sagt: „Sitz“ und Jacko nimmt vor seinen Füßen Platz, schaut hoch. Auch blaue Hundeaugen können diesen schmachtenden Blick nach einem Leckerchen haben. Wanke ist seit einem Jahr hier im Tierheim aktiv, in der Hundebetreuung, so wie auch seine Kollegen Eli Rucker und Sonja Schuster. Rund Achtzig Ehrenamtler sind hier tätig. Ehrenamt im Tierheim, das ist nicht nur Gassigehen und Streicheln. Das ist auch handwerkliche Aufgaben übernehmen, Fahrdienste absolvieren, an Tagen wie diesen, am Stand stehen, Essen für den guten Zweck verkaufen, Lose für die Tombola oder Informationen an Interessierte weiterreichen. Kaum eine Fähigkeit, die hier nicht gebraucht wird. Für die Bereiche rund ums Tier gibt es Schichtpläne, die Ehrenamtlichen haben festgelegte Aufgaben. Die Tiere müssen schließlich umschichtig und auch an den Wochenenden versorgt werden.

Neben der Leistung im Ehrenamt nimmt das Tierheim auch gern Futterspenden, Tierzubehör und Putzutensilien und Baumaterialien ab. Allein im Katzenhaus können die gesunden Katzen mit den Futterspenden beköstigt werden. Spezialfutter muss dazugekauft werden. Hierfür werden dann Spendengelder benötigt, wie auch für größere Anschaffungen. Eine davon: Der Hubschrauber, das ist der Spitzname für eine ganz besondere Spülmaschine, die bei 90 Grad Näpfe und Katzenkörbe reinigt. Denn Hygiene wird hier ebenfalls großgeschrieben, verhindert die Ausbreitung von Bakterien und Viren. Denn, wie sagt es schon die Werbung: Ist die Katze (oder der Hund) gesund, freut sich der Mensch.

Noch Fragen? Dann eine Mail an Falkenseer Tierheim schreiben. info@tierheim-falkensee.de