Erster Sieg in der Landesliga

Dieter Wetzel

Brandenburg Der FC Stahl Brandenburg gedachte vor Beginn des Spiels gegen den Pritzwalker FHV Rudolf Schwarzenbach, eines seiner treusten Anhänger, der im Alter von 76 Jahren Mitte August plötzlich und unerwartet verstorben war.

Nach zwei Spieltagen ohne Punkt und Tor war die Elf von Trainer Eckart Märzke schon früh in Bedrängnis geraten. Das wurde gegen den Pritzwalker FHV mit einem sicheren 3:1-Erfolg, durch zwei Tore von Lukas Hehne sowie einen Treffer von Yukiya Moriwaki, der das erste Pflichtspieltor im Dress des FC Stahl erzielte, eindeutig korrigiert. Am mehr als verdienten Sieg gab es keine zwei Meinungen.

Sofort zu Beginn übernahmen die Platzherren das Kommando und drängten die Gäste in ihre Hälfte. Es waren kaum zwei Spielminuten vergangen als Mudai Watanabe mit Übersicht Yukiya Moriwaki im Strafraum freispielte und dieser überlegt zur Führung einschoss.

Danach legten die Stahl-Fußballer noch einen Gang zu, brachten die Gästeabwehr ein um das andere Mal in Bedrängnis. Die Folge war nach neun Minuten das 2:0 durch Lukas Hehne, der von einer guten Vorarbeit Luca Köhns profitierte. Fünf Minuten später ließ sich das Duo abermals aufhorchen. Lukas Hehne vollstreckte und wieder war Köhn der Vorbereiter. Er war es auch der zusammen mit Mudai Watanabe im Mittelfeld die Fäden zog.

Immer wieder inszenierten sie schnelle Angriffe über die Flügel. Nach 25 Minuten schoss Mudai Watanabe aus 25 Meter über das Tor. Plötzlich kamen jedoch die Pritzwalker erstmals gefährlich vor das Tor der Brandenburger und es hieß durch Mathias Altenburg 1:3 (29.).

An diesem Tag ließ sich die Märzkeelf jedoch davon nicht beeindrucken. Sie spielten weiter mit viel Angriffswucht in Richtung Gästetor. Im Gegenangriff hatten Lukas Hehne und anschließend Daniel Schimpf bereits den nächsten Treffer auf dem Fuß. Eine weitere vergebene Großchance folgte durch Jonas Meyer nach 40 Minuten. Kurz danach versuchten es die Pritzwalker mit einem Schuss aus der zweiten Reihe, der aber vorbeizischte.

Nach der Pause kamen die Gäste besser ins Spiel, auch weil die Brandenburger ihre Angriffe nicht mehr so zielgerichtet vortrugen. In der 51. Minute hätte die Gäste mit einem Lattentreffer fast das zweite Tor erzielt. Die Brandenburger durften sich noch längst nicht sicher sein.

Nach einer Stunde erarbeiteten sich die Gastgeber wieder, teilweise sogar sehr gute Chancen. Lukas Hehne schoss in der 65. Minute von der Strafraumkante, aber FHV-Torwart Marcus Boldt hielt den Ball. Nach 80 Minuten stand Schlussmann Boldt einem weiteren Erfolg von Hehne im Wege. Ähnlich erging es Alexander Tarnow in seinem 303. Spiel in der ersten Männermannschaft in der 84. und 90. Minute, als er den Ball nicht im Tor unterbringen konnte.

Diese Partie gibt Hoffnung, dass die Stahl-Elf nun in der Landesliga angekommen ist, vor allem die erste halbe Stunde war Fußball vom feinsten. Am kommenden Samstag (22. September) geht die Fahrt zu Fortuna Babelsberg.