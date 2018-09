MOZ

Niederfinow (MOZ) Bei einem Frontalzusammenprall mit einem Auto auf der L 29 ist ein Motorradfahrer am Sonntagmittag schwer verletzt worden. Ein 46-jähriger Opelfahrer, der in Richtung Eberswalde unterwegs war, hatte, als er gegen 12.45 Uhr an der Schleusentreppe nach links auf einen Parkplatz abbog, das entgegenkommende Motorrad offenbar übersehen.

Der Motorradfahrer wurde ins Unfallkrankenhaus Berlin-Marzahn gebracht. Auch der Autofahrer und die Insassen des Opels – eine 38 Jahre alte Frau und zwei Kinder im Alter von vier Monaten und acht Jahren – wurden verletzt. Die Straße musste rund eineinhalb Stunden gesperrt werden.