Kultur gegen Rechts und für Toleranz

Jan Kuipers

Falkensee Es war bereits das 13. Stadtevent, doch mit den Eindrücken von rechtsextremistischen Aufmärschen in Chemnitz und Köthen erschien es für viele Falkenseer umso wichtiger, ein Zeichen für Toleranz, Demokratie und Völkerverständigung zu setzen. Bei elf Veranstaltungen, verteilt über das gesamte Falkenseer Stadtgebiet, wurden am vergangenen Samstag bei einer großen Kulturrallye freiheitlich-demokratische Werte gelebt. Das war gleichzeitig auch der Auftakt für die Aktionswoche des Landkreis Havelland unter dem Motto „Demokratie leben!“

Die Trommelgruppe der Kantschule eröffnete mit ihren rhythmischen Klängen vor der alten Stadthalle das Event. Mit dabei waren auch Falkensees Bürgermeister Heiko Müller und Kreisdezernent Dennis Granzow. Müller betonte dabei die Bedeutsamkeit der Veranstaltung „Ich kann mich noch daran erinnern, dass die NPD hier unterwegs war“, mahnte er. Gleichzeitig stellte er Räumlichkeiten für eine neue Begegnungsstätte in Aussicht. Das jetzige Gebäude an der Bahnhofsstraße wird im kommenden Jahr einem neuen weichen. Dennis Granzow stellte als Vertreter des Landkreises noch einmal die Aktionswoche heraus und beschwor die Werte, für die die Veranstaltung stehe. „Wir sollten uns auf die Werte besinnen, die uns Freiheit geben.“, sagte er.

Die Hauptstandorte siedelten sich an diesem Abend rund um die Bahnhofstraße an und ließen sich untereinander in den halbstündigen Programmpause bequem zu Fuß erreichen. Aber auch in Finkenkrug wurde gesungen, gelacht und getanzt. Erstmals in diesem Jahr fanden nicht nur Konzerte statt. In der Stadtbibliothek war ein Improvisationstheater aus Potsdam zu Gast. Die drei Schauspieler entwickelten dabei gemeinsam mit den Gästen ein ganz individuelles Theaterstück. Das sorgte auch bei den Zuschauern für einiges Gelächter. Im Hinterhof der Begegnungsstätte an der Bahnhofstraße ging es hingegen deutlich lauter zu. Das Jugendforum „Egal“ lud zum großen Konzertabend für Falkenseer Schulbands. Auch hier stand alles im Zeichen von Toleranz und Demokratie. „Uns ist das Thema sehr wichtig. Für diesen Abend haben wir extra einen Song gecovert.“, sagt Ricky von der Band „Excyle“. Sie spielten auch „Schrei nach Liebe“ eine Art antifaschistische Hymne im deutschen Raum. Für die Band „The Pitayas“ von der Kantschule ist hingegen klar: „Meinungsfreiheit ist uns wichtig“. So schmälerten beim einzigen Open-Air Event nur die gelegentlich einsetzenden Regenfälle die Lauen etwas.

Trocken blieb man im gut besuchten Foyer der Stadthalle. Hier sorgten die Stout Scouts mit temperamentvoller Folkmusik für irisch-schottisches Flair. In der Seegefelder Kirche übertrug sich das Prinzip der Völkerverständigung auch in die Musik. Zu traditionell französischen Klängen mit Kontrabass und Akkordeon wurde hier auf Arabisch gesungen. Gemütlich ging es im Garten der Galerie Schneeweiß zu. „ZWO – Deine Wohnzimmerband“ spielten bei nicht viel mehr Platz als im Wohnzimmer in der kleinen Scheune und so standen die zahlreichen Besucher bis weit in den Garten hinein. Die beiden Jungs von „ZWO“ legten altbekannte Lieder mit Westerngitarre und gefühlvollem Gesang spontan neu auf und sorgten damit für gute Stimmung im durchmischten Publikum.

So sah man bis in die tiefen Abendstunden Besucher in Falkensee, die zwischen den verschiedenen Spielorten tingelten, gut gekennzeichnet mit den gelben Solidaritätsbändchen, die die Veranstalter vom Falkenseer Bündnis gegen Rechts für eine Spende von fünf Euro verteilten.