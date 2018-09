B 96 nach Lkw-Unfall stundenlang gesperrt

Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer ist am Montagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B 96 neu zwischen den Abfahrten Oranienburg-Nord und Germendorf schwer verletzt worden.

Wie Polizeisprecherin Ariane Feierbach auf Nachfrage bestätigte, war der Lastwagen gegen 12.30 Uhr mit einem zweiten Lkw kollidiert. Dieser stand offenbar aufgrund eines Reifenschadens auf dem Standstreifen in Fahrtrichtung Berlin. Bei dem anschließenden seitlichen Zusammenstoß wurde die Fahrerkabine des 47-Jährigen stark beschädigt, die Feuerwehr musste den Mann aus dem Wagen bergen, anschließend wurde er in ein Berliner Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Lastwagens auf dem Standstreifen blieb zum Glück unverletzt. Zur genauen Schadenshöhe konnten die Beamten noch keine Angaben machen.

Die Aufräumarbeiten und die Bergung der Lastwagen dauern noch bis in die Abendstunden an, die B 96 neu bleibt in Fahrtrichtung Berlin noch mehrere Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wird über die Abfahrt Oranienburg-Nord an der Unfallstelle vorbeigeleitet, wodurch es in der Kreisstadt – auch unter dem Einfluss der gesperrten Dropebrücke – zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen und somit zu zahlreichen Staus kommen kann.