Bernau (MOZ) Bei einem Streit am Sonnabendabend in der Bahnhofspassage in Bernau hat ein 14-Jähriger erst ein 16-jähriges Mädchen geschlagen und getreten und dann, als ein 16-Jähriger dazwischenging, ein Messer gezückt. Polizisten stellten den Angreifer in dessen Wohnung. Das Messer musste er herausgeben.