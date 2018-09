Falscher Polizist geht leer aus

MOZ

Zepernick (MOZ) Gleich mehrfach hat ein falscher Polizist am Sonntag versucht, bei älteren Menschen in Zepernick in Erfahrung zu bringen, ob etwas bei ihnen zu holen ist. Er gab sich als Beamter der Bernauer und der Berliner Polizei aus, der mit seinen Kollegen eine osteuropäische Einbrecherbande gestellt und einen Zettel mit Anschriften potenzieller Opfer gefunden habe. Nun müsse er prüfen, ob diese tatsächlich Wertgegenstände besäßen. Alle Angerufenen – 14 meldeten sich später bei der echten Polizei – ließen den Betrüger abblitzen und gaben ihre Vermögensverhältnisse nicht preis.