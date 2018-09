Frau flüchtet betrunken und wird ertappt

Siegmar Trenkler

Flecken Zechlin (MOZ) Gegen das Hinweisschild eines Energieversorgers ist eine 64-Jährige am Sonnabend gegen 10.50 Uhr mit ihrem Volvo auf der Lindenstraße in Flecken-Zechlin gefahren. Anschließend fuhr sie einfach weiter. Nach Bürgerhinweisen trafen Polizisten die Frau in ihrem Auto auf der Straße zwischen Flecken-Zechlin und Luhme. Bei ihr wurde eine Alkoholkonzentration 2,81 Promille gemessen. Die Frau war unkooperativ und aggressiv. Daher wurde sie durch den Rettungsdienst zwangsweise in die Psychiatrie gebracht, wo ihr auch Blut abgenommen wurde. Ihren Führerschein und die Fahrzeugschlüssel musste die Frau zudem abgeben. Weiterhin laufen nun gegen sie Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort in Verbindung mit Trunkenheit im Verkehr. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 100 Euro.