Konzentrierte Ausbildungsberatung für Schüler

dpa

Potsdam (dpa) In elf Jugendberufsagenturen in Brandenburg können sich junge Menschen inzwischen aus einer Hand über Ausbildungen und Berufe informieren.

„Wir halten das für ein absolutes Erfolgsmodell“, sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Montag in Potsdam. Die erste Agentur startete 2015 in Frankfurt (Oder). Ziel sei es, künftig in allen 14 Landkreisen und vier kreisfreien Städten eine solche Einrichtung zu haben, sagte Ernst.

In den Agenturen arbeiten Arbeitsagentur, Jobcenter und Kommunen unter Einbeziehung der Schulen zusammen, um Jugendliche zu beraten und fördern. Dabei geht es auch darum, Transparenz zu schaffen, sagte der Geschäftsführer der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, Bernd Becking. So wüssten viele nicht, dass sie mit einer dualen Ausbildung und einem Meisterabschluss auch die Studienberechtigung erhielten.

Ein Problem auf dem Ausbildungsmarkt ist derzeit auch, dass viele ihre Lehre abbrechen oder das Studium aufgeben. Etwa ein Drittel der Ausbildungsverträge werde in Brandenburg wieder aufgelöst, sagte Becking. Die Hälfte davon gehe dann ohne Ausbildung in einen Job. Dies könne Zukunftsperspektiven verbauen. Das beste Mittel gegen Ausbildungsabbrüche sei eine gute Beratung, möglichst schon ab der achten Klasse.

Am Montag fanden zum „1. Brandenburger Tag der Jugendberufsagenturen“ in vielen Regionen Aktionen statt. So gab es neben einer zentralen Tagung der Agenturen in Potsdam auch einen Tag der offenen Tür unter anderem in Cottbus, Eberswalde oder Perleberg. Jugendliche konnten sich dort mit ihren Eltern über Ausbildungschancen in der eigenen Region und außerhalb informieren.