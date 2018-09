Renate Meliß

Panketal „Was bedeutet Ehrenamt in unserer heutigen Zeit? Ist es antiquiert, gestrig?“, fragte der Panketaler Bürgermeister Maximilian Wonke am Freitagabend bei einem Ehrenamtsfest in der Mensa der Gesamtschule in der Schönerlinder Straße. Viele Ehrenamtliche und Gäste waren gekommen. Für sie beinhaltet der Spruch: „Denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück“ keine leeren Worte. Sie packen mit an, suchen nach Lösungen, übernehmen Verantwortung, um etwas zu erhalten oder weiterzuentwickeln. Sie haben keine Scheu, Dinge anzusprechen, die verbessert oder geändert werden müssen. „Und so bedeutet Ehrenamt in unserer heutigen Zeit, aufmerksam und wachsam zu sein, mit offenen Augen und Ohren für die Probleme und Bedürfnisse anderer Menschen“, so Wonke in seinem Grußwort. Ausgezeichnet für ihre engagierte ehrenamtliche Arbeit wurden auf Vorschlag der Einwohner: Christina Hähling, Kassenwartin der SG Schwanebeck, die maßgeblich beim Aufbau des heute größten Vereins im Landkreis mitgewirkt hat. Wolfgang Bartsch, Vorsitzender des Gemeindekirchenrates der Evangelischen Kirchengemeinde Zepernick, der sozial benachteiligte Menschen fördert. Karin Giese, Mitglied im Seniorenbeirat Zepernick, Vorstandsmitglied sowie Gründerin der Selbsthilfevereinigung Stomaträger /Menschen mit Darmkrebs. Joachim Korbicki, der 30 Jahre lang den Siedlerverein Alpenberge leitete. Ilona Trometer wurde für ihr Engagement in der Arbeit mit behinderten Jugendlichen geehrt.

Ernst Jager für seine Mitarbeit im Verein Robert-Koch-Park sowie Vertreter der Gruppe „Eichenkränzchen“, die auf Initiative von Sigrun Pilz im Seniorenheim Eichenhof gemeinsam mit einem sozialen Netzwerk für Senioren entstand. Zur Veranstaltung gab es ein musikalisch-literarisches Programm.