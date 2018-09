Bootsmotor gestohlen

Matthias Henke

Zabelsdorf/Wentow (MOZ) Unbekannte durchtrennten während der vergangenen Woche die Sicherungskette eines am Steg des Wentowsees in Zabelsdorf anliegenden Sportbootes. Das Boot wurde offenbar über den Wasserweg in ein Waldgebiet nahe Wentow gezogen. Ein Mann meldete sich am Freitag und gab an, dass ein fremdes Boot in der Nähe am Ufer festgemacht wurde. Von dem Boot war der Außenbordmotor abmontiert und mitgenommen worden. Schaden: etwa 2 000 Euro. Der Besitzer wurde informiert, das Boot konnte ihm übergeben werden.