Bombensuche am Lehnitzer Bolli

Tilman Trebs

Lehnitz (MOZ) Mit einem solch langen Badesommer haben die Terminplane für die systematische Bombensuche in Oranienburg und Lehnitz offenbar nicht gerechnet. Bereits seit einigen Tagen müssen sich Badelustige die Liegewiese am Lehnitzer „Bolli“ mit den Bombensuchern teilen. Prinzipiell verboten ist das Baden dort deshalb aber nicht.

„Von der Bohrlochsondierung geht ja keine unmittelbare Gefahr aus“, sagte Stadtverwaltungssprecher Gilbert Collé auf Nachfrage. Nur behindern sollte man die Arbeit Kampfmittel-Experten nicht.

Die Badegäste scheinen sich aber auch schon weitgehend nach Alternativen umgesehen zu haben. Am Montagnachmittag blieben die Bombensucher jedenfalls trotz hochsommerlicher 28 Grad im Schatten unter sich – zumindest, als der Reporter kurz nach 15 Uhr für ein Foto vorbei schaute. Das schöne Badewetter mit Temperaturen um 30 Gras Celsius soll noch bis zum Donnerstag anhalten. Der Weiße Strand in Lehnitz und der Stadtstrand an der Rüdesheimer Straße in Oranienburg können weiterhin uneingeschränkt genutzt werden.