Landkreis gibt Standort für neue Oberschule bekannt

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Der Landkreis will in Velten eine neue Oberschule bauen. Hintergrund sind steigende Schülerzahlen. Da die Barbara-Zürner-Oberschule in Velten an ihrem derzeitigen Standort nicht erweitert werden kann, wird sie durch einen Neubau ersetzt.

Die neue, vierzügige Bildungsstätte soll direkt neben dem Hedwig-Bollhagen-Gymnasium in Velten entstehen. Geplant sind Investitionen im zweistelligen Millionenbereich. Das alte Schulgebäude mit seinen drei Zügen zu erweitern und zu sanieren, wäre unwirtschaftlich gewesen. Das teilten Oberhavels Landrat Ludger Weskamp (SPD) und Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) am Montag gemeinsam in Oranienburg mit.

„Wir wissen, dass die Schülerzahlen in den kommenden Jahren steigen werden und reagieren darauf. Ziel ist es, zum Schuljahr 2023/2024 den Neubau fertigzustellen“, sagte Weskamp. In vier Jahren wird nach Angaben des Kreises der vorläufige Höhepunkt bei den Schülerzahlen für die kommenden zehn Jahren erwartet. Mit der Ankündigung zum Neubau in Velten erteilt der Landkreis der Gemeinde Oberkrämer noch einmal eine klare Absage für einen eigenen Oberschulstandort. „Das ist eine sachgerechte Lösung“, sagte Weskamp.

Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner freut sich über den Neubau der Barbara-Zürner-Oberschule und den geplanten Trägerwechsel an den Landkreis. „Damit sind wir für das Planungsgebiet I gut aufgestellt“, so Hübner. Dazu gehören neben Velten auch Kremmen, Oberkrämer und Hennigsdorf.

Auch in Hennigsdorf wird auf den steigenden Bedarf an Schulklassen an Oberschulen reagiert. Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther (SPD) signalisierte am Montag in der gemeinsamen Runde mit Hübner und Weskamp die Bereitschaft der Stadt, die Kapazitäten an der Albert-Schweitzer- und der Adolf-Diesterweg-Oberschule von fünf auf sechs Züge zu erhöhen.

Außerdem hat der Landkreis die Absicht, die Oberschulen in Gransee und Löwenberg zu übernehmen. Dazu laufen aktuell die Gespräche.