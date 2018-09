Granseer Heim wird um fünf Plätze erweitert

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Zu einem symbolischen ersten Spatenstich hatte GIB-Vorstandschef Erik Boehlke (Mitte, hellgraues Jacket) für Montag in den Garten der Seniorenwohnstätte Gransee geladen. Vizebürgermeister Klaus Pölitz (Die Linke, links) und Amtsdirektor Frank Stege ließen sich nicht lange bitten. Die Einrichtung an der Oranienburger Straße wird um fünf Pflegeplätze erweitert. Jedes der neuen Zimmer soll ein eigenes Bad erhalten. Dafür wird an der Südseite des Hauses angebaut. Auch am Bestandsbau gibt es einige Änderungen.